محامية قتيل فيلا نانسي عجرم ترتكب خطأ وتنشر معلومات غير دقيقة!

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طلب قاضي التحقيق نقولا منصور خلال جلسة استجواب زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم الأخيرة دخول محامي واحد عن كلا الطرفين، فدخل غابي جرمانوس ممثلا زوج نانسي عجرم والمحامي وائل شريف ممثلا عائلة القتيل محمد الموسى.

ورغم طلب القاضي عدم نشر وتسريب معلومات عن التحقيق من قبل المحامين، الا ان محامية عائلة الشاب السوري رحاب بيطار كسرت هذا القرار ونشرت من خلال صفحتها على فيسبوك معلومات تتناقض مع تلك التي كشفتها مصادر مطلعة لقناة mtv.

ومن المنتظر ان تسافر المحامية إلى بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل الموسى، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.

وكانت بيطار نشرت تفاصيل من جلسة التحقيقات التي جرت قبل يومين مع زوج الفنانة اللبنانية، وكتبت على فيسبوك: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة"، في اشارة الى وجود معرفة مسبقة بين الطرفين.

واضافت في المنشور "تقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب".

ويأتي ذلك بعدما مثل الهاشم للتحقيق معه لمدة 3 ساعات وتفاجأ بإتصال القتيل بعيادته، فقرر القاضى إجراء جلسة أخرى لسماع أقوال شقيق الهاشم والعاملين في عيادته وذلك يوم 10 اذار المقبل.