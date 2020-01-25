طوني خليفة يتوعد نانسي عجرم وزوجها... فيديو

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توعد الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، في حال إن كشف القضاء أن اللص الذي حاول سرقة منزلها، أتى إليها ليطالب بماله.

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، إنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن اللص أتى ليطالب بماله. وتابع: "يا ويل نانسي وزوجها فادي الهاشم إذا ثبت أن القتل لم يكن مجرد سرقة".

وعاتب طوني خليفة، في تصريحاته المتلفزة، نانسي عجرم، لأنها لم تتصل به وتشكره، بعدما حاول إظهار الحقيقة، من خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجراه مع والد اللص القتيل وزوجته.

لكنه شدد في الوقت نفسه، على أنه "ليس من الصائب تعريض حياتها للخطر، خاصة وأنها فنانة وتظهر على المسارح".

ودافع طوني خليفة عن نفسه، من الانتقادات التي طالت حلقة استضافته لوالد اللص القتيل وزوجته، عبر تلفزيون "الجديد" اللبناني، نافيا أن يكون سأل الأب من باب الافتراء عليه، فيما لفت إلى أنه تلقى اتصالا قبل الحلقة يشير إلى أن كل ما يقال عن أن المحامين الذين يدافعون عن الشاب القتيل متبرعون هو غير صحيح.

يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، أمس الخميس، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف، في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس.

وقرر بعدها القاضي، منصور ترك الهاشم، رهن التحقيق. وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع الى إفادات شهود في العاشر من مارس/ آذار المقبل.

وكان الادعاء العام اللبناني أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.