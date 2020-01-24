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محامية عائلة القتيل في بيت نانسي عجرم تتحدث عن "وقائع جديدة"

24
JANUARY
2020
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ذكرت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل محمد الموسى، أن هناك "وقائع جديدة" لم يتم تناولها من قبل، في القضية التي يجري التحقيق فيها مع فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
 
 
وقالت المحامية بيطار في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف لبينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية".
 
واستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إلى الهاشم ، المدعى عليه في جريمة قتل الموسى، وقرر تركه رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة بيانات الاتصالات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
 
ونفى محامي الدفاع عن الهاشم، دخول موكله في أي مفاوضات مع عائلة القتيل موسى، الذي لقي مصرعه في منزل الهاشم.
 
وقال المحامي غابي جرمانوس في تصريحات نقتلها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه "في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية".
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