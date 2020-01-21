أخر التطورات في القضية... والدة القتيل في منزل نانسى عجرم أمام القضاء الخميس!

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كشفت رحاب بيطار محامية والدة قتيل فيلا نانسى عجرم، الشاب السورى محمد حسن الموسى، عن استلام موكلتها ورقة دعوى من قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان لحضور جلسة الخميس المقبل، التى يستكمل خلالها التحقيقات فى قضية مقتل ابنها بسلاح زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، الدكتور فادى الهاشم، الذى اتهم الموسى، باقتحام المنزل ومحاولة سرقته وتهديد الأسرة للخطر.

وقالت رحاب بيطار، عبر حسابها على "فيس بوك"، "استلمت موكلتى والدة المغدور محمد حسن الموسى ورقة دعوى من قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 /1/2020"، ويأتى هذا فيما أشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن قاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، حدد جلسة الخميس المقبل 23 يناير الجارى، عند الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة التحقيق فى حادثة مقتل السورى محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة عجرم فى محلة نيو سهيلة.

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وكانت النائبة العامة الاستئنافية فى جبل لبنان القاضية غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولى، ثم ادعت على "الهاشم" بجناية القتل القصدى سندًا للمادة 547 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 229 وأحالت الملف إلى القاضى منصور.

يشار الى أن المادة 547 تنص على أن "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة مدة تتراوح بين 15 الى 20 سنة"، أما المادة 229 فقد ورد فى نصها أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو عن ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب فيه هو قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

ويشار إلى أن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، كان قد استعان بمقولة شهيرة للكاتبة البريطانية "جين رولينج"، كأول رد له بعد حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، الاثنين، "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك"، وتابع: "أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غالياً. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أرضنا، فاحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

فيما، كان قد نفى جابى جرمانوس محامى الدفاع عن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، ما يتم تداوله من أنباء عن دخول موكله أى مفاوضات مع عائلة محمد موسى، الشاب السورى الذى قتل فى فيلا الفنانة اللبنانية، على خلفية محاولة سرقة المنزل وتعريض حياة نانسى وأسرتها للخطر، وذلك وفقًا لما نقلته عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

جاء نفى محامى الدكتور فادى الهاشم، لأخبارالمفاوضات مع أسرة القتيل، لاسيما بعدما كثرت الأحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسى عجرم، مشددًا على أنهم فى انتظار قرار قاضى التحقيق الأول نقولا منصور الذى سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، مضيفًا "ستكون للقضاء الكلمة الفصل فى هذه القضية".