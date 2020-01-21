بالفيديو: مفاجأة حول هوية خطيب الفنانة "دانا"!

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بعدما نفى مصدر مقرّب من الفنان السوري عبد المنعم العمايري خبر خطوبته من الفنانة اللبنانية دانا الحلبي المشهورة بـ دندن، ها هو عمايري يعترف بعلاقته بدندن عبر صورة نشرها، خلال الساعات الأخيرة، على صفحته عبر "فيسبوك"، جمعته بالفنانة اللبنانية الاستعراضية، ما اثار تفاعل متابعيه الذين اعتبرو الصورة إعلانًا رسميًا لإرتباطه بها.



وسارعت حلبي، بنشر الصورة نفسها بعده فوراً، لتؤكد شكوك المتابعين، الذين صدموا عندما أعلنت بعض الصفحات الفنية خبر خطبتهما، بعدما نشرت دانا صورة يدها ويد العريس وهما مرتديان خاتم الخطوبة، معتبرين بأنه لا يوجد تجانس بين النجم السوري وعروسته التي تصغره بسنوات كثيرة.