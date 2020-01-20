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رانيا يوسف: هذا ما سأفعله إذا أصبحت ابنتي "حامل" بالخطأ!

20
JANUARY
2020
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فوشيا - قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها أخطأت بالزواج من رجل يصغرها بأربعة أعوام في إحدى زيجاتها الثلاث السابقة، لافتة إلى أنها لن تكرر هذا الأمر مرة أخرى مهما حدث، لأنها اكتشفت معاناتها من استغلال وكلام مؤلم طوال الوقت.
 
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن السبب وراء رفضها تكرار تلك التجربة قائلة: "مبقتش أحب حد يستغل مشاعري أو حبي ومش هقبل حد يوجعني تاني".
 
ورغم أن رانيا يوسف صرحت بعدم زواجها مرة أخرى، إلا أنها أفصحت عن مواصفات الرجل الذي تتمنى أن ترتبط به، وربما تغير رأيها في هذا القرار بأي وقت، فقالت إنها تتمنى أن يكون الرجل الذي تتزوجه كريمًا في أخلاقه وتعامله معها بالمقام الأول.
 
واستطردت: "أحب يكون راجل ابن ناس يتصف بالحلم والحكمة في وقت واحد"، رافضًة أن يكون شرطها في زوجها أن يكون غنيًا لأن من تزوجتهم سابقًا لم يكونوا أغنياء.
 
وأكدت رانيا يوسف أنها لا تحب أن تكون مشاركتها في الأعمال الفنية "عادية" بل تبحث دائمًا أن يكون دورها مختلفًا وغير متوقع، مبينة أنها تحب ألا يتوقع الأشخاص ما يخرج منها بأن يشمل الدور عنصر المفاجأة.
 
وأردفت الفنانة المصرية أنها تحب تثبيت جمهورها كي تجعلهم يشاهدونها ويتابعون أعمالها طوال الوقت مضيفة: "بحب أخضْ الناس بعيدًا عن الملل والروتين، وطالما كان الدور جيدًا سيظل مكاني مهم ومعلم مع الجمهور وهذا يحفزني أن أترك بصمتي في العمل".
 
وصرحت رانيا يوسف بأنها تعتبر التمثيل "لعبة" تحب الاستمتاع بها مردفًة: "بحب ألعب واستمتع كطفلة بتحب التمثيل بحب البلاتوه وشغلي وزملائي وطقوس اللوكيشن وفيه بنسى همومي ومسؤولياتي ومشاغلي".
 
وعن مصير مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" الذي يعرض حاليًا، قالت إن مشهد التلقيح للفتاة ظل كما هو دون تعديل مثلما حدث في المسلسل الأجنبي، لافتة إلى أن الفكرة مجنونة؛ إذْ أن الفتاة ذهبت للطبيب ومع خطأ في الأسماء قامت الطبيبة بتلقيح فتاة بدلًا من أخرى، وحدث حمل بالخطأ لابنتها في المسلسل.
 
وأشارت إلى أنها لو أصبحت إحدى بناتها في ذلك الموقف بالحقيقة مكان "أسماء" في المسلسل، قائلة: "لاقدر الله وراد ده يحصل مع بناتي وكل حاجة ورادة عشان المسلسل قائم على لو حصل معاك كذا هتعمل إيه"، مبينًة: "لو حصل ده مع بنت من بناتي هعمل زى ما دلال عملت بالظبط وأنا بالنسبالي بحب الأطفال معنديش مشكلة أنا نفسي أفتح حضانة أساسًا".
 
وعن صدمة تلك المشاهد على المجتمع العربي قالت: "الناس بتتفرج على المسلسل عشان غريب وصادم ولازم نفكر في حاجات تخيلية مع بعض وأنا أرى أن الدراما لابد أن تكون سابقة على المجتمع وفي نفس الوقت يكون متواجدًا دراما من الواقع كي نتعلم".
 
يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الفترة المقبلة التي تشهد نشاطًا فنيًا لها من بينها مسلسل "مملكة إبليس" وفيلم "دماغ شيطان"، بجانب عرض مسلسل "الآنسة فرح" حاليًا، وهو مأخوذ عن فورمات أجنبي "Jane The Virgin" أي "جين العذراء".
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