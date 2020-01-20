ريهانا تنفصل عن ثري سعودي وتحطم قلبه

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كشفت وسائل إعلام أمريكية انفصال المطربة وعارضة الأزياء الباربادوسية روبين ريانا فينتي ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقات عاطفية دافئة دامت 3 سنوات.

وذكر مصدر مقرب من ريهانا لمجلة "هاربر بازار"، أن المطربة الباربادوسية أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها "سئمت منه".

وأضاف: "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة "Vogue" قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن رئيس البلاد أنجي دودا، لن يتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في "منتدى الهولوكوست الدولي" ومراسم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معتقلي "معسكر الموت" النازي "أوشفيتز – بيركيناو"، مضيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض دودا السفر إلى إسرائيل، هو أن "الضيف الرئيسي في الفعالية سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".