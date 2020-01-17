بعد تأجيل "اسكال/ لبنان بالدني "يعود بوجهات جديدة

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رغم التحدّيات والصعوبات التي تواجهها محطة ال "أو.تي.في" وبعد تأجيل عرض البرنامج مرات عدة بسبب احداث ثورة ١٧تشرين، تطل الزميلة ريميال نعمة مجددا بموسم جديد وحلقات جديدة من برنامجها الاغترابي "Escale / لبنان بالدني" الذي ينفرد بنقل وتوثيق قصص اللبنانيين في بلاد الانتشار وتجارب الاغتراب على اختلافها.

يأتي برنامج " Escale لبنان بالدني" في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، ليضيء على مساهمات المغتربين في دعم وطنهم الأم.

وينطلق الموسم الجديد الأربعاء 22 كانون الثاني 9:30 مساء بتوقيت بيروت ويتضمن وجهات جديدة كانت قد زارتها الزميلة ريميال نعمة وهي: (سيدني -اوستراليا)، قطر، رومانيا، وأوكرانيا، وحلقات من عدّة مقاطعات في كندا مثل العاصمة اوتاوا ,تورنتو وويندسور.

وتتضمن جميعها مقابلات وتقارير تميزت بها الزميلة ريميال نعمة المتخصصة في الملف الاغترابي استناداً الى تجربتها الصحافية المعمّقة وتستهل نعمة برنامجها بحلقة تضيء على واقع "اللبنانيون في سيدني".

يذكر بأن البرنامج يعاد مرات عدة في أوقات مختلفة تراعي توقيت دول الانتشار.