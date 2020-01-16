وفاة الفنانة ماجدة !

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توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي اليوم الخميس، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد صراع مع مرض الشيخوخة في منزلها.

وكانت الفنانة الكبيرة قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدًا.

تزوجت ماجدة عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

قامت بدور بارز في جمعية السنمائيات حيث تعتبر من ابرز الممثلات في السينما العربية يتسم ادائها بالتقمص للشخصية ولا يمكن نسيان دورها في “اين عمري” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم”.

آخر اعمالها فيلم “ونسيت أني إمرأة”، مع المخرج عاطف سالم عام 1994 ثم اعتزلت التمثيل.