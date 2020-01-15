إعلامي لبناني يعلن اصطفافه إلى جانب نانسي عجرم... ماذا قال عن احتمال مقتلها وبناتها؟

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لها - لفت الإعلامي اللبناني نيشان الأنظار بتعليقه على حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وأثار الاهتمام بتغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" حيث كتب: "ماذا لو أتى الخبر كالآتي: "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها؟".

وأضاف: "كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأم والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر. هل كان على فادي أن يدعو السارق إلى طاوِلَة حِوار؟ هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟".

وتابع في تغريدة لاحقة: "على أيّ حالالحمد لله على سلامة أُسرَة نانسي وفادي وعائلة المقتول تتكبّد وزر فعلتهوالقضاء يَعدُل".

وكانت "لها" التقت في وقت سابق مدير أعمال الفنانة جيجي لامارا الذي قال إنها وزوجها وبناتها بألف خيروإن القضية ستأخذ مجراها القانوني.

وأشار إلى أن السارق الذي اقتحم المنزل لا يقطن في منطقة نيو سهيلة حيث فيلا فادي الهاشم، بل في منطقة البترون شمالي لبنان.

وأكد أنه لم يعمل يوماً لدى العائلة وأن أفرادها لا يعرفونه وكشف أنه جرى التحقيق مع حققت مع الشبان الثلاثة الذين يعملون لديها واتضح أن الثالث هرب وما زال البحث عنه جارياً.