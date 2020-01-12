هل تستمر نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

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يتساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير الفنانة نانسي عجرم من الاستمرار في الموسم الثالث من برنامج المواهب الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، وسط استمرار التحقيقات في قضية مقتل اللص الذي حاول سرقة منزلها.

وبالعودة إلى الجدول المخصص للبرنامج من مصادر مقربة من شبكة "إم بي سي"، فقد "تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج وبقيت حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر شباط المقبل، على أن تبث الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر آذار، من استوديوهات "إم بي سي" في بيروت"، بحسب مجلة "سيدتي".

ويتبقى بذلك أكثر من 5 أسابيع على موعد أولى الحلقات المباشرة، وهي فترة كافية للتأكد من قدرة نانسي عجرم على الانضمام إلى زميليها محمد حماقي وعاصي الحلاني، أم قد تشهد القضية توابع تحول دون ذلك.