تطورات جديدة بقضية نانسي عجرم

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كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بحادث "سرقة فيلا نانسي عجرم" أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.



وكشف أمس الخميس تقرير الطبيب الشرعي أماكن إصابة القتيل، وهي جاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.



والجديد في القضية، تأكيد التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر، ساهم في قتل الشاب بمنزل عجرم، حيث أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.