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الـ LBCI توقف معظم برامجها.. وصرف عدد من الموظفين

10
JANUARY
2020
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كتبت فاتن قبيسي: خلافا لما تردد في بعض الاوساط الاعلامية عن توجه محطة LBCI لصرف حوالى 30 موظفا في آخر الشهر الجاري، علمت "شاشات" من مصدر موثوق في المحطة ان ثمة توجها فيها للاستغناء عن 7 الى 9 موظفين فقط، يشكلون فريق "الريجي" لمحطة LDC، التي تم اغلاقها مؤخرا. وذلك في ظل صعوبة ضمهم الى اقسام اخرى، لا سيما وان برمجة المحطة شبه متوقفة في الفترة الاخيرة، بسبب الوضع المادي المتعثر فيها.

 

وعُلم ايضا ان هؤلاء سيحصلون على الارجح على التعويضات القانونية، وان لا عمليات صرف تطال اقساما اخرى، على الاقل في الوقت الحاضر، لاسيما وان عدد العاملين فيها بالكاد يمكنه تغطية المهام المكثفة الملقاة على عاتقه.

 

ويلفت المصدر الى ان المحطة تلجأ الى تقليص نفقاتها في اكثر من اتجاه، بحيث انه لا يتم توظيف بدلاء عن المستقيلين. علما انه تمت الاستعانة بعدد من خريجي الاعلام في مجال التغطية الميدانية للحراك من دون مقابل.

 

وبات معلوما ان المحطة مثل "زميلاتها" في لبنان، قررت خفض رواتب موظفيها الى النصف بعيد انطلاق الحراك في تشرين الاول الماضي، لكن ما ليس معلوما بعد هو ان موظفي LBCI تقاضوا نصف الراتب الاول بالدولار، ليتم في الشهرين التاليين استبدال العملة الخضراء بالعملة اللبنانية، على اساس احتساب قيمة الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1500 ليرة. كما ان بعض العاملين في قسم البرامج باتوا يتقاضون اقل من 50 بالمئة من رواتبهم، مع تقليص عدد ساعات العمل الاسبوعية.

 

ويعود توقف معظم البرامج في المحطة للازمة الاقتصادية التي تعاني منها المحطات التلفزيونية عموما في لبنان. وعليه، فقد تم تجميد برنامجي FI-MALE الذي تقدمه كارلا حداد، و"احمر بالخط العريض" الذي يقدمه مالك مكتبي، بعد عرض حلقات معدودة لكل من البرنامجين في الموسم الجديد. فيما لم يُكتب لبرنامج جنيد زين الدين The JuNight Show ان يبصر النور، بسبب تقاطع موعد عرض حلقته الاولى مع انطلاق الحراك في لبنان، وذلك يوم الخميس في 17 تشرين الاول 2019.

 

اما البرنامج الوحيد الذي لا يزال مستمرا فهو "لهون وبس" لهشام حداد، وذلك في ظل ميل هواء المحطة نحو المنحى الاخباري عموما. من هنا فان البير كوستانيان يواظب تقديم حلقات برنامجه "عشرين 30"، الى جانب برنامج يخرج الى الهواء بمعدل ثلاثة الى اربعة ايام اسبوعيا، يغلب عليه الطابع السياسي، ويتناوب على تقديمه ليال الاختيار ومالك الشريف وندى اندراوس وغيرهم. ويتناول مواضيع راهنة بالاضافة الى ملفات الفساد.

 

وفي ما يتعلق بالدراما، فان LBCI ما زالت تعرض مسلسل "عروس بيروت" (ظافر عابدين وكارمن بصيبص) الذي كانت اشترته في مرحلة سابقة، تماما كما تفعل بالنسبة الى برنامجي THE VOICE، وthe voice kids وبعد انتهاء عرض "عروس بيروت" فانها لن "تغامر" بمسلسل جديد، معلنة عبر اعلاناتها الترويجية عن نيتها اعادة عرض مسلسل "حنين الدم" الذي سبق وعرضته قناة "الجديد".

(المصدر: شاشات)

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