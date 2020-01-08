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هذا هو مصير ملف زوج نانسي عجرم بعد الإفراج عنه

8
JANUARY
2020
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أكدت مصادر قضائية لـ"سيدتي نت" أن زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم تمّ إخلاء سبيله بسند إقامة لكنه منع من السفر وصودر جواز سفره، وتمّ تحويل ملفه إلى قاضي التحقيق للنظر إن كان هناك ادعاء شخصي من أهل القتيل محمد حسن الموسى أم لا".

 

وأشارت المصادر لـ"سيدتي" إلى أن "القناعة لدى القضاء أن فادي الهاشم قام بالدفاع عن نفسه، وأن الأخير لا يعرفه وهناك نفي للرواية التي يتم تداولها أن هناك معرفة بين القتيل وفادي".


وتابعت المصادر القضائية أن "الاجراءات القضائية يجب أن تحصل مثل العادة، اذ، وبعد ادعاء القاضية غادة عون على فادي واخلائها لسبيله، ففي الحال تتحول القضية إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور كي يبدأ التحقيق في الملف ويصدر قراره الظني وبعدها يتحول الملف إلى المحكمة في حال كان هناك ادعاء شخصي أم لا".


وكانت نانسي قد أكدت في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية أنها لا تتمنى لا هي ولا فادي كل ما حصل ولا عائلتها، متوجهة بالتعزية لأهل القتيل ووالدته وزوجته"، مشيرة إلى أنه "لم نكن نتمنى ما يحصل بل هناك ظروف أدت إلى ما أدت إليه أمور، ولا أظن أن هناك والد يقبل بما حصل".

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