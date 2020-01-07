living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو لم تكشفها الكاميرات... شقيق زوج نانسي عجرم يسرد تفاصيل "بشعة" عن مقتل اللص الملثم

7
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف نهاد الهاشم شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، بعض الأمور المتعلقة بشأن تعرض منزل شقيقه فادي لسطو مسلح نتج عنه مقتل السارق.
 
وأوضح نهاد خلال اتصال هاتفي لقناة "العربية الحدث"، أن فادي تعرض لارتفاع في ضغط الدم أمس خلال احتجازه، مما اضطرهم لنقله للمستشفى، لكنه الآن أصبح أفضل، ومن المقرر أن يعرض اليوم على قاضي التحقيقات للإدلاء بأقواله.
 
وسرد نهاد تفاصيل الواقعة، قائلا إنه في تلك الليلة كان برفقة أسرته في منزل نانسي، وكان من المقرر أن يظلوا معهم حتى اليوم التالي، لكنهم غادروا في النهاية.
 
وما أن وصل نهاد وأسرته إلى منزلهم علموا بما حدث فعادوا على الفور، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا فيما بعد أن السارق كان يراقبهم منتظرا مغادرة الجميع حتى يتمكن التسلل للمنزل.
 
وقال نهاد: "الأبشع من هذا والذي لم يظهر على الفيديو، أن السارق دخل لغرفة فادي ونانسي وظل يهدد شقيقي بالسلاح لمعرفة أين تختبئ نانسي. وظل لأكثر من 5 دقائق يسأل عن مكانها، حتى بعدما عرض عليه شقيقي الحصول على مبلغ من المال".
 
وأشار نهاد إلى أن السارق استمر في الإلحاح بطلب خروج نانسي من مخبأها تحت تهديد السلاح.
 
وأضاف نهاد "نانسي خلال اختبائها اتصلت بوالدها الذي يسكن في منزل قريب منها، ليصل الوالد وظل يطرق باب المنزل وظن السارق أنها الشرطة، ليقرر التوجه لغرفة البنات".
 
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، تمكن فادي الهاشم من إحضار مسدسه وتبادل إطلاق النار مع السارق ليقتله قبل الدخول لحجرة البنات.
 
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن مفاجأة بشأن السلاح الذي كان في حوزة السارق الملثم، حيث تبين أنه مسدس بلاستيكي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout