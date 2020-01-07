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بعد الإفراج عنه... اليكم تفاصيل وضع فادي الهاشم زوج نانسي عجرم

7
JANUARY
2020
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كشف نهاد شقيق فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حالة الأخير الصحية والنفسية، بعد الأزمة التي أصابت منزلها وقتله احد الأشخاص، قبل توقيفه ونقله الى احد المستشفيات، قبل الإفراج عنه.

وقال نهاد الهاشم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميّة المصريّة لميس الحديدي ضمن برنامج "القاهرة الآن"، إن شقيقه تعرّض لارتفاع في ضغط الدم أثناء التحقيقات، ما استدعى نقله إلى المستشفى في الأيام الماضية.

وطمأن الهاشم الجمهور على صحّة شقيقه يقوله: "الحالة الصحية لفادي في تحسن من الناحيتين الجسدية والنفسية".

وكان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

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