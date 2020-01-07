جيجي لامارا يكشف لـ "الراي" أخر التطورات في حادثة فيلا نانسي عجرم!

A + A -

يتواجد زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم في مستشفى «الحياة»، التي تم نقله إليها مساء الأحد، بعد تعرُّضه لاضطراب عصَبي وتدهْور حاله النفسية بعفل الحادث الذي حصل ليل السبت - الأحد في منزله في منطقة «السهيلة» بعد إقتحامه من لص مسلّح بهدف السرقة ما أدى إلى مقتل السارق الذي دَهَمَ الفيلا التي يقيم فيها مع زوجته وبناته الثلاث.

الأوقات العصيبة التي عاشها الدكتور الهاشم وخوفه على عائلته من الخطر المحدق بها، تسببت بإصابته باضطراب نفسي، ما استوجب نقله إلى المستشفى بدل احتجازه في مركز الشرطة كي يكون تحت المراقبة الطبية، خصوصاً بعدما كان اللص أصرّ على اقتحام غرفة بناته الثلاث ميلا وإيلا ولِيا، فاختار الزوج والأب أن ينفّذ ما يشبه عملية «كاميكاز» لمنْع أي أذى عن زوجته وفلذات كبده.

ومن المقرّر أن يبت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور اليوم بإمكان إصدار مذكرة توقيف في حق الهاشم أو تخليته، سنداً للمعطيات الواردة في الملف في ضوء التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة التي صوّرت تفاصيل الحادث ومواجهة «الدفاع عن النفس» التي حصلت بين طبيب الأسنان واللص والتي انتهتْ بمقتل الأخير الذي كان يحمل مسدساً خلبياً، وهو ما لم يعرفه الهاشم الذي هدّده السارق بدايةً بالسلاح قبل أن يأخذ مالاً ويطالب بالمزيد وبمجوهرات النجمة اللبنانية وحضورها ثم يهرع إلى جناح الطفلات، ليسارع الأب المذعور على بناته (وكان قد أحضر مسدسه) إلى اللحاق به وتقع المواجهة، لتصاب أيضاً الفنانة بشظايا من الرصاص في ساقها.

وفي حوارٍ لـ «الراي» مع جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، أشار إلى أن نانسي وبناتها بخير، ولكنهن مربكات بسبب الحادث، موضحاً أن الكل يتواجد حالياً عند أهل النجمة، ومشيراً إلى أنه سيتم إطلاق سراح الدكتور الهاشم اليوم بكفالة مادية.

* يبدو أن الشؤم بدأ مع بداية 2020؟

- كل شيء من الله منيح.

* ما أوضاع نانسي الصحية بعد الإصابة في قدمها؟

- هي أفضل. وقد أصيبت نتيجة إطلاق الرصاص الذي حصل.

* وهل كانت في الغرفة؟

- حاولتْ أن تكون إلى جانب بناتها وتمّ إطلاق 16 رصاصة وأصيبتْ رجلُها ببعض شظاياها. الوضع كان مربكاً بعدما شاهد (الهاشم) اللص يمسك السلاح واضطر إلى التصرف لمنْع الأذى عن عائلته.

* وما وضع الهاشم القانوني؟

- سيتم إطلاق سراحه الثلاثاء (اليوم).

* وهل سيتم إطلاق سراح الدكتور فادي بكفالة مادية؟

- طبعاً.

* وكيف هو وضع نانسي والبنات؟

- الكل بخير، ولكنهن مربكات.

* وهل الفتيات كن مستيقظات عند حصول الحادث؟

- طبعاً.

* نانسي بدت منهارة في الفيديوهات التي يتم تداولها؟

- هذا صحيح. ما حصل ليس بقليل، ولكن «كله منيح».

* وهل يمكن أن يبقى الدكتور فادي في السجن لأن هناك «حق عام»؟

- كلا، فادي لن يُسجن. لأن الحادثة تندرج في إطار الدفاع عن النفس.

* كثيرون استغربوا كيفية دخول اللص إلى البيت بالرغم من وجود 3 حراس؟

- اللص دخل واختبأ في الشرفة قبل ساعة ونصف الساعة من وقوع الحادثة (كانت نانسي وزوجها يقيمان عشاء لأصدقاء)، وانتظر إلى أن أطفئت الأضواء وتسلّل إلى البيت (قبل معاودة تشغيل جهاز الإنذار) بهدف السرقة.

* وهل سلاح فادي مرخص؟

- نعم.

* وهل تتواجد نانسي حالياً وأولادها مع أهلها؟

- نعم، الكل في بيت أهل نانسي.

* وقدمها مصابة بخدش فقط؟

- نعم، بسبب ارتداد الرصاص. الحمد لله أن الأمور مرّتْ على خير.