نقل زوج الفنانة نانسي عجرم إلى المستشفى وأخر تفاصيل القضية!

A + A -

علم "سيدتي نت" من مصادر خاصة أنه جرى نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج النجمة نانسي عجرم، إلى المستشفى نتيجة عارض صحي أصابه اثر الحادثة التي ألمت بعائلته فجر اليوم.

وعلم "سيدتي نت" أن فادي الهاشم أطلق ما يفوق 15 رصاصة من مسدسه من نوع "Glock" ، حيث كان يحتوي مخزن المسدس على 24 رصاصة، وأظهرت التحقيقات أن الهاشم غير خبير بإطلاق النار، حيث أصابت 3 رصاصاتٍ من بين التي أطلقها، أسرّة أطفاله.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء اللبناني في ملف فادي الهاشم، الثلاثاء، حيث من المرجح أن يتم اطلاق سراحه، حيث كشفت مصادر قانونية لـ "سيدتي نت" أنه وفقاً للقانون فمن المرجح أن تحكم المحكمة بعد ذلك ببراءته حيث أنه كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم افراد أسرته مسلَّحا بمسدس، وهو ما كشفه تفريغ للكاميرات من موقع الحادث الذي جرى فجر أمس.





سيدتي نت