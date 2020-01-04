living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإعلام اللبناني والعربي يشيع الزميلة قاسم في جون

4
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيعت بلدة جون ومنطقة إقليم الخروب والجسم الإعلامي اللبناني والعربي، الزميلة الراحلة نجوى قاسم بمأتم حاشد، شارك فيه النائب محمد الحجار ممثلا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، النائب بلال عبدالله ممثلا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائبة بهية الحريري، النائب ماريو عون، أحمد زهير الحجار ممثلا الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، قنصل لبنان في دبي عساف ضومط، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي رئيس بلدية جون جورج مخول، النقيب السابق للمحامين بطرس ضومط، نائب رئيس "تيار المستقبل" النقيب السابق سمير ضومط، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بلال قاسم، الزميل منير الحافي ممثلا مجلس نقابة المحررين، القاضي عفيف شمس الدين وحشد كبير من زملاء الفقيدة من إعلاميين في المحطات اللبنانية والعربية والأهل والأصدقاء وأبناء المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين للأحزاب.

وكان نقل جثمان قاسم من منزلها عبر إسعاف البلدة بمرافقة الأهل والأصدقاء، وأنزل النعش في الشارع الرئيسي في وسط البلدة، وحمل على الأكف وصولا حتى جبانة البلدة حيث صلي على جثمانها، وأم المصلين امام مسجد البلدة الشيخ خضر عيد.

وبعد مراسم الدفن كانت التعازي في حسينية بلدة جون، على أن تستمر طيلة أيام الأسبوع في منزلها في جون.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout