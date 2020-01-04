الإعلام اللبناني والعربي يشيع الزميلة قاسم في جون

A + A -

شيعت بلدة جون ومنطقة إقليم الخروب والجسم الإعلامي اللبناني والعربي، الزميلة الراحلة نجوى قاسم بمأتم حاشد، شارك فيه النائب محمد الحجار ممثلا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، النائب بلال عبدالله ممثلا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائبة بهية الحريري، النائب ماريو عون، أحمد زهير الحجار ممثلا الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط، قنصل لبنان في دبي عساف ضومط، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي رئيس بلدية جون جورج مخول، النقيب السابق للمحامين بطرس ضومط، نائب رئيس "تيار المستقبل" النقيب السابق سمير ضومط، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور بلال قاسم، الزميل منير الحافي ممثلا مجلس نقابة المحررين، القاضي عفيف شمس الدين وحشد كبير من زملاء الفقيدة من إعلاميين في المحطات اللبنانية والعربية والأهل والأصدقاء وأبناء المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين للأحزاب.

وكان نقل جثمان قاسم من منزلها عبر إسعاف البلدة بمرافقة الأهل والأصدقاء، وأنزل النعش في الشارع الرئيسي في وسط البلدة، وحمل على الأكف وصولا حتى جبانة البلدة حيث صلي على جثمانها، وأم المصلين امام مسجد البلدة الشيخ خضر عيد.

وبعد مراسم الدفن كانت التعازي في حسينية بلدة جون، على أن تستمر طيلة أيام الأسبوع في منزلها في جون.