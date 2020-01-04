بعد 5 سنوات زواج... كاميرون دياز تستقبل أول أبنائها

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أعلنت الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز، اليوم الجمعة، عن استقبالها هي وزوجها بنجي مادن، أول أطفالهما، وذلك بعد 5 سنوات زواج.

وقالت "دياز" (47 عاما) عبر منشور بها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن طفلتها "رادكس" أسرت قلبها هي ووالدها، وأن حضورها أكمل عائلتهما".

ووعدت كاميرون دياز وزوجها أن يحافظا على خصوصية حياة طفلتهما رادكس، موضحين أنهما لن يشاركا أي صور أو تفاصيل عنها في المستقبل.

وكانت كاميرون دياز وبنجي مادن، احتفلا بزفافهما في يناير/ كانون الثاني 2015، وعن زوجها صرحت "دياز" لمجلة "إنستايل"، "إن الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، فهو الأفضل وأعظم إنسان، وهو شريكي العظيم".

وتابعت: "الزواج صعب بالتأكيد، ويحتاج للكثير من الجهود، فأنت بحاجة إلى شخص مستعد للقيام بالعمل معك، لأنه لا يوجد مشاركة زواج بنسبة 60 إلى 40، ولكنه 50 إلى 50 طوال الوقت".

وكان آخر الأعمال الفنية المعروضة لكاميرون دياز (45 عاما)، هو فيلم "آني باك"، الذي عرُض بالسينمات في عام 2014.

وبدأت كاميرون دياز شهرتها في مجال عروض الأزياء، وتقديم بعض الإعلانات التجارية على شاشة التلفزيون، حتى جاءت انطلاقتها من وقوفها أمام الممثل الكوميدي الأمريكي جيم كاري، في فيلم "ذا ماسك" (القناع) من إنتاج 1994، والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر العالمي.

ومن أشهر أدوار كاميرون دياز، الفيلم الكوميدي "ذير إز سامثنغ أباوت ماري"، مع الممثل الكوميدي الأمريكي بن ستيلر، وفيلم "غانغز أوف نيويورك" من إخراج مارتن سكورسيزي، ومن إنتاج 2002.