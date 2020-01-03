بالفيديو: تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجوى قاسم

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كشفت شقيقة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة شقيقتها، التي توفيت أمس الخميس، في إمارة دبي الخليجية.

وقالت نسرين قاسم، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الجديد" اللبنانية، إن ابنتها تعمل مع شقيقتها الراحلة في نفس قناة "العربية"، وسافروا جميعا إلى دبي، من أجل الاحتفال بالعام الجديد، ومساعدتها في الانتقال من بيتها في دبي إلى بيت جديد.

وأضافت "قاسم" أنه بعد مشاركة شقيقتها نجوى في سهرة ليلة رأس السنة، خلدت للنوم، ثم في الصباح سمعت شقيقتها الأخرى صوت المنبه في الصباح، دون أن يطفئه أحد.



وذهبت شقيقة نجوى قاسم الأخرى، التي تعمل طبيبة، لتطمئن عليها، لكنها وجدتها تعرضت لسكتة قلبية.

قالت نسرين قاسم:"أختي طبيبة، وعرفت أن نجوى خلاص ساقعة، ومكنش في أي حاجة بكل بساطة نامت ولم تقم".

يشار إلى أن شرطة دبي نفت وجود شبهة جنائية في وفاة الإعلامية نجوى قاسم، وأكدت أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وحصلت نجوى قاسم في عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".

وبدأت إنطلاقتها من تلفزيون "المستقبل"، حيث عملت أكثر من 11 عاما، قبل أن تنتقل إلى قناة "العربية" السعودية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصا في الأخبار السياسية.