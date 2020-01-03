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نوح زعيتر مع تمام بليق : بإمكان الدولة اللبنانية أن تسد الدين العام من الحشيشة

3
JANUARY
2020
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أطلّ نوح زعيتر ضمن " يوميات ثورة " مع الإعلامي تمام بليق عبر قناة الجديد مبدياً رأيه في مواضيع عدّة متعلّقة بالثورة اللبنانية التي إندلعت منذ 17 تشرين الأول .
 
نوح أكّد لتمام أنه مع الثورة دفاعاً عن الشعب اللبناني الذي يفتقد لأدنى حقوقه ، متحدّثاً عن الحرمان التي تعيشه بعلبك الهرمل المنسيّة من قبل الدولة اللبنانية .
 
زعيتر شدّد على أن إستقالة الرئيس الحريري كانت أكبر خطئاً وأنه يرفض مقولة " كلن يعني كلن " ، وأضاف مطالباً بإقرار قانون العفو العام لأنه رحمة للشعب اللبناني .
 
نوح إعترف أن السلطة اللبنانية زرعت ثلاث ملفّات في أذهان الناس أن السنة إرهابيين ، المسيحيين عملاء والشيعة تجّار مخدّرات ، ولذلك العفو العام مرتبط بالثلاث ملفّات .
 
وشدّد نوح على أن العفو العام لا يعني العفو عن القتلة وخصوصاً من قتل شهداء الجيش اللبناني .
 
كما تحدّث نوح عن أهميّة تشريع زيارة الحشيشة متحدياً الدولة اللبنانيّة ومؤكّداً أن زراعتها لا تسدّ الدين العام فقط بل تساهم في الإنماء الشامل للبنان .
 
وأوضح : " أنا مع تشريع الحشيشة للإستخدامات الطبيّة فقط ، وهناك دول تشتري الموسم بأكلمه وتساهم بتحريك عجلة الإقتصاد " .
 
وأكّد نوح أن المستفيد الأوّل من عدم إقرار هذا القانون هو الموساد الإسرائيلي الذي لا يريد من لبنان أن يصبح قوّة إقتصادية كبرى مؤكّداً أن معظم السياسيين اللبنانيين مع هذا القانون .
 
وبإطلالة تمام عبر قناة الجديد يكون قد وضع حدّ لكل الشائعات التي تحدّثت منذ فترة عن خلافه مع القناة رغم أنه مازال مستمراً في تقديم برنامج " لازم نحكي " عبر قناة " لنا بلس " .
 
 
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