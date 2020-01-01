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مايا دياب تصدم الجمهور بحذف كافة صورها عبر انستغرام

1
JANUARY
2020
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حذفت الفنانة مايا دياب كل صورها من حسابها عبر موقع إنستغرام، في خطوة مفاجئة لكل متابعيها في العالم.

ولم توضح النجمة اللبنانية، سبب إقدامها على هذه الخطوة، وذلك بعدما عاودت نشاطها آخر يوم من سنة 2019 عبر التطبيق الشهير بالصور والفيديوهات، حيث قامت بنشر ثلاث صور لها من جلسة تصوير جديدة بالاضافة الى صورة وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران من اطلالتها لحفل رأس السنة الذي أحيته في مصر.

راح البعض يتساءل حول السبب الذي دفع مايا الى اتخاذ مثل هذا القرار خاصة ان نشطاء عبر مواقع التواصل سبق وتداولوا صوراً حديثة لها. مشيرين الى خضوع نجمة “يا قاطفين” لعملية تجميلية عند منطقة الفكّ فأصبح شكل الفم والشفاه مختلفين، كما تراجع شعرها عند الجبهة لتبدو بشكل مختلف عمّا اعتاد عليه جمهورها، حيث بدا وجهها طويلًا وخدودها عريضة.

أيضاً هناك من أعتبر أن مايا نظمت حسابها عبر انستغرام حيث وضعت كل حفلة أو نشاط ضمن highlights وبدأت عامها الجديد بانطلاقة جديدة ستشهد على نشاطات فنية كثيرة.

نذكر ان مايا كانت قد شاركت في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية مؤخراً. والمسرحية من بطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز، إخراج أشرف زكي.

المصدر : بصراحه

حذفت الفنانة مايا دياب كل صورها من حسابها عبر موقع إنستغرام، في خطوة مفاجئة لكل متابعيها في العالم.

ولم توضح النجمة اللبنانية، سبب إقدامها على هذه الخطوة، وذلك بعدما عاودت نشاطها آخر يوم من سنة 2019 عبر التطبيق الشهير بالصور والفيديوهات، حيث قامت بنشر ثلاث صور لها من جلسة تصوير جديدة بالاضافة الى صورة وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران من اطلالتها لحفل رأس السنة الذي أحيته في مصر.

راح البعض يتساءل حول السبب الذي دفع مايا الى اتخاذ مثل هذا القرار خاصة ان نشطاء عبر مواقع التواصل سبق وتداولوا صوراً حديثة لها. مشيرين الى خضوع نجمة “يا قاطفين” لعملية تجميلية عند منطقة الفكّ فأصبح شكل الفم والشفاه مختلفين، كما تراجع شعرها عند الجبهة لتبدو بشكل مختلف عمّا اعتاد عليه جمهورها، حيث بدا وجهها طويلًا وخدودها عريضة.

 

أيضاً هناك من أعتبر أن مايا نظمت حسابها عبر انستغرام حيث وضعت كل حفلة أو نشاط ضمن highlights وبدأت عامها الجديد بانطلاقة جديدة ستشهد على نشاطات فنية كثيرة.

نذكر ان مايا كانت قد شاركت في بطولة مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية مؤخراً. والمسرحية من بطولة حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس وأوس، حسن عبد الفتاح، تأليف محمد عز، إخراج أشرف زكي.

المصدر : بصراحه

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