ميشال حايك: "2020".. سنة الجنون!

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أطلق ميشال حايك عبر mtv على عام 2020 اسم "سنة الجنون"، وقال إنّنا سنرى "دير صليب" مفتوح في كل الأرجاء اللبنانية من سوبرماركت ومصارف وغيرها من المؤسسات، حتى أن "الجنون سينتقل ليحل بين الأزواج بسبب القلة المادية"، مضيفاً أن "الأمر يعود الى المثل القائل: القلة بتولد النقار".

لبنان:

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