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ميشال حايك: "2020".. سنة الجنون!

31
DECEMBER
2019
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أطلق ميشال حايك عبر mtv على عام 2020 اسم "سنة الجنون"، وقال إنّنا سنرى "دير صليب" مفتوح في كل الأرجاء اللبنانية من سوبرماركت ومصارف وغيرها من المؤسسات، حتى أن "الجنون سينتقل ليحل بين الأزواج بسبب القلة المادية"، مضيفاً أن "الأمر يعود الى المثل القائل: القلة بتولد النقار".

لبنان:

- أرى لبنان الغد لا يشبه لبنان الامس ولن يكون لبنان الذي نعرفه

- غموض حول إسم جمهورية لبنان وحكومة لبنان ومجلس النواب ورئيسه

- الزواج المدني سيكون مسموحا في منطقة وفي ممنوع في مناطق أخرى

- العلم والنشيد الوطني موضوعا إختلاف

- صحيح أن الثورة أنثى وستحبل وتلد أفواجا من المتظاهرين

- التهديدات التي وُجهت لمراسلات وإعلاميين في الثورة ستتحقق

- شعار "هيلا هو" سبب لردات فعل إنتقامية

- ساحات الثورة حزينة على وجه فني

- المرأة اللبنانية في قلب الثورة والدم ليس حكرا على الرجال

- ملكة جمال للثورة

- الثورة ستحطم من نصب نفسه إلها

- رغم بقع الدم ستبقى الاكثرية تهتف "ثوار رح نكمل المشوار"

- مبادرة رجال دين للوقوف أمام المحاكم وتظاهرات وبوجه رجال دين وإعتداءات عليهم

- فتح ملفات خطيرة جدا متعلقة لشخصيات دينية مرموقة

- إفلاس وهمي وحقيقي والوهمي سيتحول إلى حقيقي

- إقتصادنا سيتحرك

- أموالنا المنهوبة ستتحرك

- إفلاس ودمج مصارف ولن تبقى "حفلة شحادة"

- مصرف لبنان سيُحاكم

- ولادة الحكومة ونيل ثقتها قيصرية

- هجرة مؤقتة للشباب اللبناني

- نعم هناك بترول

- لا للمجاعة "اللبناني ما رح يجوع"

- عظة للبطريرك الراعي ستفجر الارض

- إعتداء على سيارات خاصة بالسلك الديبلوماسي

- سليم عون يطلب العون له ولنفسه

- نيران ونار في الايدن باي

- أمن الرئيس بري سيكونون بحاجة لحماية

- زحمة قوى أمنية وأحداث في برج حمود

- نواف سلام لن يبقى سفيرا متقاعدا

- أفق جديد للقاضي بيتر جرمانوس

- الطائفة العلوية في خطر

- طهور غير عادي لحبيب الشرتوني

- طريق الشيخ علي الامين غير نافذ

- سجن لبناني يفتح أبوابه لغاية إستغلالية

- الطاشناق يغير خارطة طريقه

- عين أميركية على بين الجميّل

- أزمة المرحلة المقبلة الوراثة السياسية

- إنقطاع البث والارسال بين الضاحية وبعبدا

- تغيير كبير بين تيمور ووليد جنبلاط

- خلية إرهابية ستهز الامن اللبناني

- الفتنة ستصيب تيار المستقبل

- إقفال ساحة ساسين لاسباب طارئة

 

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