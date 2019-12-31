توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2020

كشفت السيدة ليلى عبد اللطيف عبر الـ"LBCI" توقعاتها لسنة 2020 ومن أبرزها:
لبنان:
- رواتب القطاع العام تدخل مرحلة الخطر أواخر اذار 2020
- عدد كبير من النازحين السوريين يعودون إلى بلدهم
- هروب أسماء سياسية كبيرة (وزراء ورؤساء) إلى الخارج بسبب شبهات فساد
- محاولات التوطن إلى الواجهة
- إقرار تشريع الحشيشة
- إقرار قانون إعطاء الجنسية للام اللبنانية
- محاولات إنتحار وحرق النفس بسبب الاحوال المعيشية
- رحيل شخصية بارزة من 8 آذار
- عقوبات مالية بحق مصارف لبنانية وبعضها ستستسلم للافلاس
- أزمة المحروقات والطحين والادوية إلى الواجهة
- إفلاس شركات وصرف جماعي للعمال
- فرض الخوات في مناطق لبنانية بسبب الفقر
- لبنان يطلب مساعدة سوريا (غذائيا وطبيا...)
- إقفال المطار والمرافىء لحدث معين
- أعمال عدوانية مفاجئة للعدو الاسرائيلي والمقاومة ستكون جاهزة
- حملة إعلامية سنية عنيفة على المفتي دريان
- وزراء ونواب في السجن (7 شخصيات في السجن)
- مناصرو الاشتراكي والمستقبل معا في التظاهر
- إحراق متبادل لمكاتب التيار والقوات والمردة
- تحالفات جديدة لباسيل وإعادة خلط الاوراق
- جماهير المردة يحتشدون في زغرتا تضامنا مع سليمان فرنجية
عربيا ودوليا:
أمير قطر في الامارات
بريق غريب في السماء وعلامات إستفهام
- ولاية أميركية منكوبة
- عملة جديدة أميركية إلى جانب الدولار