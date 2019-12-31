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توقعات ليلى عبد اللطيف لسنة 2020

31
DECEMBER
2019
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كشفت السيدة ليلى عبد اللطيف عبر الـ"LBCI" توقعاتها لسنة 2020 ومن أبرزها:

لبنان:

- رواتب القطاع العام تدخل مرحلة الخطر أواخر اذار 2020

- عدد كبير من النازحين السوريين يعودون إلى بلدهم

- هروب أسماء سياسية كبيرة (وزراء ورؤساء) إلى الخارج بسبب شبهات فساد

- محاولات التوطن إلى الواجهة

- إقرار تشريع الحشيشة

- إقرار قانون إعطاء الجنسية للام اللبنانية

- محاولات إنتحار وحرق النفس بسبب الاحوال المعيشية

- رحيل شخصية بارزة من 8 آذار

- عقوبات مالية بحق مصارف لبنانية وبعضها ستستسلم للافلاس

- أزمة المحروقات والطحين والادوية إلى الواجهة

- إفلاس شركات وصرف جماعي للعمال

- فرض الخوات في مناطق لبنانية بسبب الفقر

- لبنان يطلب مساعدة سوريا (غذائيا وطبيا...)

- إقفال المطار والمرافىء لحدث معين

- أعمال عدوانية مفاجئة للعدو الاسرائيلي والمقاومة ستكون جاهزة

- حملة إعلامية سنية عنيفة على المفتي دريان

- وزراء ونواب في السجن (7 شخصيات في السجن)

- مناصرو الاشتراكي والمستقبل معا في التظاهر

- إحراق متبادل لمكاتب التيار والقوات والمردة

- تحالفات جديدة لباسيل وإعادة خلط الاوراق

- جماهير المردة يحتشدون في زغرتا تضامنا مع سليمان فرنجية

عربيا ودوليا:

أمير قطر في الامارات

بريق غريب في السماء وعلامات إستفهام

- ولاية أميركية منكوبة

- عملة جديدة أميركية إلى جانب الدولار

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