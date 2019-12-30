جيجي حديد تربك متابعيها بسبب هذه الصور.. هل عادت لزين مالك؟

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فوشيا - رجّح متابعو عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد، بأنها قد تكون على وشك العودة إلى صديقها السابق المغني زين مالك، لسابق علاقتهما بعد فترة انفصال كبيرة، بدأت من يناير الماضي.

نشرت الموديل الشهيرة البالغة من العمر 24 عامًا، سلسلة من الصور على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، التي أبرزت إقدامها على صنع إحدى وصفات والدة زين "تريشا مالك"، وهي خلطة سلطة المكرونة بالدجاج وصوص الكاري.

وما لبث أن ردت والدة العضو السابق في فرقة "One Direction"، بمشاركه فيديو قديم لحديد، حيث قالت إن مكانها المفضل للأكل هو مطبخ والدة صديقها، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه مع تلك المشاركات المتبادلة، بدأ متابعو جيجي في القفز إلى استنتاج مفاده أن هذا قد يعني شيئًا واحدًا فقط، هو عودة العلاقة بين حديد ومالك مرة أخرى.

لكن، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان الثنائي قد جنّبا خلافاتهما السابقة وبدءًا في فتح صفحة جديدة أم لا.

وبحسب ما أعلنه موقع E! News عن طريق مصدر مقرب، أن الاثنين يتحدثان إلى بعضهما منذ انفصالهما في يناير 2019 بعد علاقة متقطعة منذ عام 2015.

وفي السياق نفسه، كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن أسباب انفصال جيجي حديد وزين مالك رغم قصة حبهما، يرجع لانشغالهما ببناء مستقبلهما المهني، حتى إن كل منهما لم يجد الوقت الكافي كي يقضيه مع الآخر، ليضعا تلك العلاقة العاطفية المضطربة على المحكّ.

فيما كانت حديد الأكثر حفاظًا على استمرارية العلاقة، كما أنها حاولت جاهدة أن تنجح علاقتها مع زين مالك، ولكنه بحسب مصدر مقرب، كان يعاني من مشكلاته الخاصة التي فشلت في مساعدته فيها، رغم أنها ابتعدت عن أصدقائها من أجله ولتركّز معه، ولكن يبدو أنها لم تستطع أن تحتمل أكثر من ذلك.

وتواعد كل من جيجي حديد وزين مالك منذ نوفمبر 2015، لتأتي صدمة انفصالهما في مارس 2018، من خلال بيان كشف فيه الثنائي عن اعتزازهما بعلاقتهما ولكنهما لم يستطيعا مواصلة حياتهما العاطفية سويًا، نظرًا لضغوط العمل وعدم وجود وقت كافٍ لعلاقتهما.