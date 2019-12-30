living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جيجي حديد تربك متابعيها بسبب هذه الصور.. هل عادت لزين مالك؟

30
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - رجّح متابعو عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد، بأنها قد تكون على وشك العودة إلى صديقها السابق المغني زين مالك، لسابق علاقتهما بعد فترة انفصال كبيرة، بدأت من يناير الماضي.
 
نشرت الموديل الشهيرة البالغة من العمر 24 عامًا، سلسلة من الصور على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، التي أبرزت إقدامها على صنع إحدى وصفات والدة زين "تريشا مالك"، وهي خلطة سلطة المكرونة بالدجاج وصوص الكاري.
 
وما لبث أن ردت والدة العضو السابق في فرقة "One Direction"، بمشاركه فيديو قديم لحديد، حيث قالت إن مكانها المفضل للأكل هو مطبخ والدة صديقها، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل".
 
وأشارت "ديلي ميل" إلى أنه مع تلك المشاركات المتبادلة، بدأ متابعو جيجي في القفز إلى استنتاج مفاده أن هذا قد يعني شيئًا واحدًا فقط، هو عودة العلاقة بين حديد ومالك مرة أخرى.
 
لكن، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان الثنائي قد جنّبا خلافاتهما السابقة وبدءًا في فتح صفحة جديدة أم لا.
 
وبحسب ما أعلنه موقع E! News عن طريق مصدر مقرب، أن الاثنين يتحدثان إلى بعضهما منذ انفصالهما في يناير 2019 بعد علاقة متقطعة منذ عام 2015.
 
وفي السياق نفسه، كانت تقارير سابقة قد أوضحت أن أسباب انفصال جيجي حديد وزين مالك رغم قصة حبهما، يرجع لانشغالهما ببناء مستقبلهما المهني، حتى إن كل منهما لم يجد الوقت الكافي كي يقضيه مع الآخر، ليضعا تلك العلاقة العاطفية المضطربة على المحكّ.
 
فيما كانت حديد الأكثر حفاظًا على استمرارية العلاقة، كما أنها حاولت جاهدة أن تنجح علاقتها مع زين مالك، ولكنه بحسب مصدر مقرب، كان يعاني من مشكلاته الخاصة التي فشلت في مساعدته فيها، رغم أنها ابتعدت عن أصدقائها من أجله ولتركّز معه، ولكن يبدو أنها لم تستطع أن تحتمل أكثر من ذلك.
 
وتواعد كل من جيجي حديد وزين مالك منذ نوفمبر 2015، لتأتي صدمة انفصالهما في مارس 2018، من خلال بيان كشف فيه الثنائي عن اعتزازهما بعلاقتهما ولكنهما لم يستطيعا مواصلة حياتهما العاطفية سويًا، نظرًا لضغوط العمل وعدم وجود وقت كافٍ لعلاقتهما.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout