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باسل خياط: أجريت عملية تجميل واحدة.. وهذا أكثر ما أحبه بزوجتي!

30
DECEMBER
2019
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فوشيا - قال الفنان السوري باسل خيّاط إنه اتفق مع زوجته ناهد زيدان، على عدم خوضها تجربة التمثيل بشكل حاسم وذلك في بداية زواجهما.
 
وأوضح باسل خياط في تصريحات تلفزيونية: "أمانع أن تظهر في التمثيل واتفقنا على هذا الأمر منذ بداية زواجنا وحكينا كتير بالموضوع ده وأنهيناه، لأن اهتمامها بمكان آخر، لديها مشروع ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة"، وأكملت زوجته: "متفائلة بسنة 2020 وأتمنى أن يتم تنفيذ المشروع".
 
وعن أكثر شيء يعجبه بزوجته قال "باسل": "شكلًا كل شيء ولكني لا أهتم بالشكل لأنه من الممكن أن ينتهي مع الوقت وناهد بحب فيها أكثر شيء عيونها ولكني أهتم بالطبع أكثر".
 
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وأضافت زوجته: "أكثر شيء بيزعجني منه إنه بيشخر بالليل ولكن عندما يكون تعبان وذات مرة أيقظته وقلت له مش عارفة أنام بسببك".
 
وتابع "باسل": "تجيني شخرة بالليل لكن مش مستمرة ومرة أيقظتني وهي تضربني بيدها على فمي وقمت مسروعًا".
 
وعن ما يجعلها عصبية بسببه قالت: "بيعصبني لما نكون طالعين مشوار بيستعجلني ولا يكون متانيًا"، فردّ باسل: "بكلمها فتقولي هجهز في مدة كذا وأنا هبقى معاها على المعاد لكن بتعطيني المعاد وتتركني أنتظر".
 
وعن سبب إخفاء ابنته "إيزابيلا" عن السوشال ميديا قال باسل: "ما بنخبيها عن الناس ولكن فكرة أن تظهر ابنتي بالسوشال ميديا لا أحبها خلي في شيء (برايفت) ويخصني ولا أحب أن أنشر صورتها وأخبي شكلها".
 
وأكد باسل خياط أنه شخص "حنون" في منزله، مردفًا: "معظم الأسباب التي نتشاجر عليها تافهة مثلًا وين فرشاية شعري ولكن لم نتشاجر على موقف كبير لأننا رفقات"، فيما أكدت "ناهد" قائلة: "باسل ليس عصبيا ولكنه بيتعصب على شغلات بسيطة ولا يتعصب عليّ".
 
وأكدت ناهد زيدان أنها تغار على زوجها مثل أي امرأة، وقالت: "بغير عليه كتير ولكن بالشغل عادي تأقلمت مع الأمر، وأتذكر أول سنة زواج كان عنده مسلسل وصار في عناق وقصص هيك وجاء لقاني ببكي وقلت له ما رأيته وبعدين اتعودت".
 
وأوضحت زوجته أن أبرز هواياتها هي ممارسة الرياضة، واصفة هذه الهواية بالقول: "أخدت راسي"، مؤكدًة أنه لا يوجد مشاهد تمثيلية تزعجها عند مشاركة باسل في أي عمل فني.
 
وأشارت إلى أنهما يتعاملان كأصدقاء وفي أوقات كثيرة ينسيان أنهما متزوجان وتابعت: "عندي الباسوورد تبعه ولدينا ثقة ببعضنا البعض ونحكي كل شيء لبعض"، فيما أضاف باسل: "نحترم خصوصية كل منا لأن كل شخص له هامش في حياته ولأن كل شي لو كان واضحًا سيغيب الشغف الذي يأتي من عدم معرفة بعض الأشياء الذي يحاول الشخص معرفتها".
 
وأكد أنه لا يفضل أن يخوض ابنه "شمس" مجال التمثيل" مبينًا: "لا أفرض طريقا معينا لأولادي وأضع كل خبرتي وأقول لهم السلبيات قبل الإيجابيات، وقلت لابني الطريق صعب ومرهق ويحتاج لعقل كبير ولسه لم يأخذ حقه ببلادنا ما بفضل يمثل وسيدرس شيء تاني ولكني إذا قرر لن أفرض عليه شيء".
 
وأشار إلى أنه لا يمانع من زرع شعره في حال أُصيب بالصلع، وأضاف: "جربت في مسلسل (الرحلة) وقصرت شعري ووضعت ما يظهرني أصلع، نعم أُفضل أن يكون الشعر الباقي موجودًا ولكن لو حدث صلع لا مانع من أن أزرع".
 
وأكد أنه إنسان خجول في المواقف التي تتطلب منه أن يكون خجولًا، مستطردًا: "أنا خجول نعم لكن كل شيء بوقته وخاصًة عندما تأتي المعجبات للتصوير معي"، ونوّه إلى أن أكثر ما يستفزه في أي شخص هو صفة الكذب لأنه يكرهها.
 
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وكشف خلال اللقاء عن طوله وهو 185 سم وعمره 42 عامًا، كاشفًا عن وضعه 3 تاتوهات بجسده، وقال: "الـ 3 بيعنولي وهقول معنى واحد منهم هو النسمة الذهبية ودي مرتبطة بليوناردو دافنشي وعلى أساسها يكون الخلقة الطبيعية وتعني نسبة الكمال في الخلق".
 
وأكد أنه أجرى عملية تجميلية في "الفكْ"، منذ 10 سنوات، إلا أنه لم يقم بعمليات تجميلية أخرى ولا يفكر في ذلك، مضيفًا: "لست ضد عمليات التجميل لأن الشخص لو لم يكن منسجم مع شيء بشكله لا مانع من تغييره".
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