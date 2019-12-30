مفاجأة صادمة تكشفها والدة ميشيل حجل عن وفاة ابنتها!

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في تصريح مفاجئ، كشفت والدة وصيفة ملكة جمال لبنان الراحلة، ميشيل حجل، أنّ ابنتها توفيت نتيجة خطأ طبي وليس بسبب السرطان.

وفي التفاصيل أنّ والدة ميشيل لفتت إلى أنّها أجريت عملية ثم شفيت قبل وفاتها، موضحةً أنّها بقيت لمدة 15 يوماً في المنزل حيث كانت تخضع للعلاج الفيزيائي.



وفي حديث لـ"MTV"، قالت والدة ميشيل إنّ عملية متابعة المرضى الذين يتلقون علاجهم في الخارج لا تتم في لبنان، مؤكدةً أنّ هذا الأمر حصل مع ابنتها.



وأكّدت والدة ميشيل أنّ خطأ طبياً حصل في لبنان، مشيرةً إلى أنّ "الوضع لم يكن يسمح" للحديث عن هذه المسألة في وقت سابق.



وكشفت أنّ ميشيل دخلت إلى المستشفى وما لبثت أن أصيبت بعدوى، ما أدى إلى إصابتها بالتهاب ريؤي و"اشتراكات" قبل وفاتها.