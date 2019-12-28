الفنانة ريمي بندلي تفقد والدها

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توفي في طرابلس الفنان رينيه بندلي عن عمر يناهز السبعين عاما، ويشيع في مسقطه الميناء حيث يصلى على جثمانه عند الثالثة من بعد ظهر غد، في كاتدرائية مار جاورجيوس، على أن يدفن بعدها في مدافن العائلة في المدينة.

والراحل متأهل من ريتا حنا دميان، أب لرينيه جونيور وريمي، وفي رصيده أكثر من مئتي أغنية. حيث لحن وكتب العديد من أغاني أسرة بندلي الفنية المؤلفة من 12 فردا، ثم تفرغ لابنته ريمي بالتعاون مع الشاعر والصحافي الراحل جورج يمين.

أسس شركة "ثري ار برودكشن" للانتاح الفني، وكانت تنتج أعمال ريمي، وأسس مع الشاعر بشير الضيقة "بنك الأغاني"، ومنذ خمس سنوات تفرغ لتقديم مسرح تربوي للمدارس.