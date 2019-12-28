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خدع بحثية مسلية لمحرك «غوغل»... تعرف عليها

28
DECEMBER
2019
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نشرت مجلة «التايم» الأميركية عدة خدع بحثية مضحكة يقدمها محرك البحث «غوغل» لمستخدميه بغرض تسليتهم والترفيه عنهم.

وهذه الخدع هي:
1 - جملة do a barrel roll:
إذا قمت بكتابة جملة «do a barrel roll» على محرك بحث «غوغل»، فستُفاجأ بدوران الصفحة بشكل كامل تماماً، وكأنك تلعب مع أصدقائك لعبة «لف الزجاجة» المعروفة.


2 - كلمة Askew:
عند قيام الشخص بالبحث عن كلمة «Askew» بمعنى استمالة، سيفاجأ بميل النتائج الظاهرة على الشاشة.


3 - مصطلح Zerg Rush:
عرف مصطلح «Zerg Rush » من خلال لعبة «starcraft» التي انتشرت في تسعينات القرن الماضي، وكان هذا المصطلح يعبر عن هجوم اللاعبين على الخصم بطريقة ساحقة في وقت قصير.

فإذا قمت بكتابة « Zerg Rush» على محرك بحث «غوغل» ستظهر لك دوائر صغيرة وتبدأ في «الهجوم على نتائج البحث» ومحوها تدريجيا.


4 - جملة Blink HTML:
قم بكتابة كلمة blink، والتي تعني غمز أو طرف العين تليها كلمة HTML، وستجد أن النتائج البحثية تظهر وتختفي أكثر من مرة وكأنك تغمز بعينيك أكثر من مرة.


5 - غوغل في عام 1998:
إذا قمت بكتابة «Google in 1998» في محرك البحث سيظهر لك شكل متصفح غوغل كما بدا عليه في عام 1998.


6 - تغيير شعار غوغل لاسمك:
إذا أردت تغيير شعار «غوغل» ليصبح اسمك مكانه، كل ما عليك فعله هو كتابة جملة «funnygoogle»، وبعد ذلك ستظهر لك شاشة تحتوي على مستطيل يمكنك كتابة اسمك بداخله ليصبح هو الشعار في الحال.

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