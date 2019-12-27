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رامي عياش وزوجته يحدثان تفاعلا واسعا بين الجمهور.. ما السبب؟

27
DECEMBER
2019
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فوشيا - أحدث الفنان اللبناني رامي عياش، تفاعلاً واسعًا بين الجمهور بسبب صورة ظهر فيها وهو يقوم بغسل قدمي والده، وحظي بإشادة كبيرة من محبيه مؤكدين بأنه بارّ بوالده.
 
وتعود قصة الصورة حينما هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، بعيد ميلادها ونشر صورة خلال قيامها بمهام منزلها وتطبخ في إشارة منه إلى دورها المميّز كربة منزل.
 
وقال رامي عياش، في تعليقه على الصورة: "عيد سعيد لي بعيد ميلادك، بهيدي الصورة اللي سرقتها بفرجي حقيقتك بحياتي، صادقة ومتصالحة وست بيت وحنونة وجامعة الخير، إنتي يللي كمّلتي حب المرحومة إمي بحُبّك إلنا، بعيدا عن الفوتوشوب والأقنعة وأي وسيلة لتحسين أو تلميع الصورة كل عيد وإنتي بخير حياتي". فيما ردّت داليدا بنشر صورة زوجها بغرض إظهار إنسانيته تجاه والده.
 
وظهر في الصورة أيضا إبن الثنائي آرام ، وعلّقت داليدا بالقول: "حبيبي انت فرجت الناس حقيقتي واللي هي عادية جدا مثلي مثل أى ست بيت بتطبخ وبتهتم بجوزها وولادها بس رح اسمح لنفسي فرجيك أنت على حقيقتك وقول لكل العالم قديش فخورة فيك بحُبك لكل اللي حواليك واهتمامك اللي ما بينقطع مهما علي شأنك واشتهرت يازينة الرجال بحبك".
 
وأبدت الممثلة اللبناني ماغي بو غصن إعجابها بالصورة، إذ علّقت بالقول: "الجمال الحقيقي والحب كله بصورتين بلا أي تجميل وتعبير نابع من القلب"، ليرد عليها رامي، قائلا: "حبيبة قلبنا ماغي".
 
وأيضاً ردت عليها داليدا بالقول: "حبيبتي ماغي وإنتي قدوة وخير مثال لأحلى أم وامرأة ناجحة وزوجة مثالية".
 
على الجانب الأخر يستعد الفنان رامي عياش للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري في أحد فنادق التجمع الخامس.
 
كما يسافر رامي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر إلى قبرص لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.
 
وسيقدم رامي خلال الحفلات عددًا من أغانيه الشهيرة منها "خلينى معاك"، و"الناس الرايقة"، و"من الشباك"، و"ما دام الشمس"، و"اشتقتلك"، و"يلا نرقص"، و"سواح"، للعندليب عبد الحليم حافظ.
 
يذكر أن رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.
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