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بالصور: فنانون غادرونا في 2019

26
DECEMBER
2019
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شارفت سنة 2019 على الانتهاء، لتطوي عاما غلب عليه الحزن في الأوساط الفنية برحيل عدد كبير من أهم مشاهير العالم العربي ونجومه.

ووُصفت أنباء وفيات النجوم العرب بالصادمة في حالات عدة، بسبب صغر سن البعض، أو الموت المفاجئ للبعض الآخر، فيما غيب الموت عددا منهم بعد صراع طويل مع المرض. وفي ما يلي أشهر الأسماء التي وافتها المنية في عام 2019 بدءا بأحدثها:

- المخرج المصري سمير سيف:

رحل المخرج المصري الكبير سمير سيف مساء الاثنين 9 ديسمبر، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

- الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم:

شيعت مصر مع بداية الشهر الجاري، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاما إثر أزمة قلبية، في مستشفى المعادي، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، عقب عودته من المملكة العربية السعودية، حيث أحيا حفلا فنيا هناك.

- الممثل المصري محمد خيري:

توفي الفنان المصري الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد صراع مع المرض، في 2 ديسمبر.

-الممثل هيثم زكي:

توفي في 6 نوفمبر الممثل هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، حيث كان نبأ وفاته بمثابة صدمة في الوسط الفني. وعثر عليه ميتا في منزله، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

- الشاعر الأردني أحمد ناصر:

عن عمر يناهز 64 عاما، توفي الشاعر الأردني أمجد ناصر، أحد أبرز الأصوات الشعرية المجددة، بعد صراع طويل مع المرض، في 30 أكتوبر.

- الممثل السعودي طلال الحربي:

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، عن عمر يناهز 63 عاما، إثر تعرضه لحادث سير أليم في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 20 أكتوبر.

- الكوميدي الليبي صالح الأبيض:

عن عمر ناهز 58 عاما، وافت المنية الفنان الكوميدي الليبي، صالح الأبيض، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات تونس، في 19 أكتوبر.

- المخرج التونسي شوقي الماجري:

توفي المخرج التونسي شوقي الماجري، صباح الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة عن سن تناهز 57 عاما، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على إثرها الحياة.

- الممثل المصري طلعت زكريا:

غيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر يناهز 58 عاما، عقب تعرضه لأزمة صحية سببها أمراض في الرئة ناتجة عن التدخين الشديد، تسببت في دخوله المستشفى حتى إعلان وفاته.

- الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي:

توفي الفنان الشاب، محمد الخامس زغدي (26 عاما)، أحد نجوم برنامج "فنان العرب"، في ظروف غامضة، حيث عثر والده على جثته مرمية أمام المنزل في حي الرمال بعاصمة ولاية وادي سوف الجزائرية، أثناء خروجه من المنزل صباح يوم 30 سبتمبر 2019.

- الفنان السوداني صلاح بن البادية:

غيّب الموت الملحن والمغني السوداني، صلاح بن البادية، بالعاصمة الأردنية عمان، إثر هبوط في القلب، عقب إجراء عملية قسطرة، في 15 سبتمبر، عن عمر ناهز 82 عاما.

- المخرج اللبناني سيمون أسمر:

ودع لبنان في 11 سبتمبر صانع النجوم، المخرج سيمون أسمر عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

- الفنان الكويتي حمود ناصر:

في 10 أغسطس، أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن وفاة المغني والملحن والشاعر الغنائي الكويتي حمود ناصر، عن عمر يناهز 42 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

- الممثل المصري فاروق الفيشاوي:

توفي الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، فجر يوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

- الفنان المصري عزت أبو عوف:

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما، في 1 يوليو، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من آلام في القلب والكبد.

- الفنان وعارض الأزياء السعودي تومي عمران:

أعلنت وسائل إعلام خبر وفاة الفنان وعارض الأزياء السعودي تومي عمران (36 عاما)، في 10 يوليو 2019، عقب سلسلة من الأنباء التي أشيع فيها خبر وفاته.

وجاء إعلان الوفاة بعد نحو شهر من الواقعة، حيث كشفت شقيقة عمران أنه توفي في 12 يونيو الماضي، وقامت عائلته بدفنه في اليوم التالي، وأشارت إلى أن شقيقها دخل في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ.

- الفنان المصري ونجم الكوميديا الشهير محمد نجم:

بعد صراع مع المرض، توفي الفنان المصري ونجم الكوميديا محمد نجم فجر 5 يونيو، عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

- الفنان المصري محمود الجندي:

توفي الممثل المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاما، في 11 أبريل، داخل مستشفى مدينة السادس من أكتوبر، نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

- الممثل السوري فواز جدوع:

وافت المنية الممثل السوري، فواز جدوع، أثناء تصويره دورا فنيا يتحدث فيه عن الموت في مسلسل "دقيقة صمت"، والذي أخرجه الراحل شوقي الماجري. حيث سقط أرضا قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة بمدينة اللاذقية ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك في 23 مارس.

- الفنان الأردني سعد الدین عطیة:

توفي الفنان الأردني الشهير سعد الدين عطية في 9 مارس، بعد تعرضه لوعكة صحیة ألزمته دخول المستشفى.

- المخرج الجزائري يوسف قوسم:

توفي المخرج الجزائري، يوسف قوسم، في 24 يناير، بعد مرور أسبوعين على إضرامه النار في نفسه بمقر قناة تلفزيونية بسبب مستحقات مالية خاصة طالب بها مقابل مسلسل تم بثه عام 2017.

- الممثل المصري سعيد عبد الغني:

توفى صباح يوم 18 يناير الفنان المصري الكبير سعيد عبدالغني عن عمر ناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية وتعرض لوعكة شديدة بسبب التهاب رئوي حاد نُقل على إثرها لأحد المستشفيات العسكرية للعلاج.

روسيا اليوم
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