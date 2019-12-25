مخرج «الجوكر» يروي كيف خسر «فينيكس» وزنه للقيام بالدور

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أحمد بدر-

كشف تود فيليبس، مخرج الفيلم العالمي «الجوكر»، أن بطل الفيلم خواكين فينيكس، رفض مساعدة خبير تغذية لخسارة 20 كيلوغراما من وزنه، حتى أن من حوله تصوروا أنه لن يتمكن من امتلاك أدوات الدور الذي احتاج لهذه الخطوة بشدة، إلا أنه فاجأ الجميع. ونقل موقع «موفي نيوز» عن المخرج الأميركي، قوله إنه كان على وشك فقدان الأمل، خاصة أنه في شهر يونيو لم يكن فينيكس قد خسر وزنه بعد، بينما من المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر سبتمبر، وكان المطلوب أن يصل وزنه إلى 55 كيلوغراما. وأضاف «فاجأ فينيكس الجميع، ففي الموعد المحدد للتصوير كان تحوله مفاجأة، حيث خسر وزنه، وكان قد غمر نفسه تماما في هذا الدور»، موضحا أن بطل الفيلم الذي تجاوزت إيراداته المليار دولار، كان يأكل تفاحة واحدة يوميا، للوصول إلى الوزن المطلوب.