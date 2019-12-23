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أنغام في المستشفى بسريةٍ تامةٍ.. وتنتظرُ إجراء هذه العملية الجراحية!

23
DECEMBER
2019
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فوشيا - في سريةٍ تامةٍ، دخلت الفنانة المصرية أنغام إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة للخضوع لعملية جراحية في "الكلى"، وذلك بعد شعورها بحالة إعياء شديدة خلال الفترة الماضية.
 
وقال مصدر مقرّب من الفنانة أنغام في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن زوجها الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم يرافقها في المستشفى ويتابع حالتها مع الأطباء خاصةً أنها خضعت لفحوصات عدة على مدار اليومين الماضيين.
 
وأكّد المصدرُ أن الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض وهي مديرة أعمال أنغام حرصوا كذلك على التواجد بجانبها على مدار اليومين لمواساتها في محنتها.
 
وقال المصدر إن الساعات القادمة ستشهد إجراءها الجراحة حيث طالبها الأطباء بالتزام الفراش بعد إجراء الجراحة حتى تتعافى تمامًا مع تواجدها تحت الإشراف الطبي حتى لا تتفاقم الحالة.
 
وأوضح المصدر أن أنغام تحاول العودة بأسرع وقت ممكن خاصةً أنها مرتبطة بحفل غنائي في موسم الرياض ضمن ليلة الملحن ياسر بوعلي وهو الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي من المقرّر أن تُقام ليلة خاصة له للاحتفال به بالمملكة العربية السعودية في الـ27 من ديسمبر الجاري.
 
وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم تعافي أنغام ستعتذر عن الحفل والاكتفاء ببقية النجوم في الحفل وهم راشد الماجد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، عايض يوسف، وفؤاد عبد الواحد.
 
وكانت آخر حفلات أنغام في السعودية يوم 5 ديسمبر الجاري على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل تصرفًا من أحد المعجبين حيث تلقّت أنغام خلال إحيائها للحفل عرضًا للزواج رغم أنها متزوجة من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، تظهر فيه أنغام وهي تستعد لغناء إحدى أغنياتها، فيما يقوم أحد حضور الحفل بالصراخ طالبًا منها الزواج ويقول لها: "بحبك..تتجوزيني"، ومطالبًا إياها بغناء أغنيتها: "أكتب لك تعهد"، ولم تردّ أنغام على طلبه الأول، إلا أنها قالت ممازحةً إياه: "حاضر..هنكتبه أكيد ما تقلقش".
 
يُذكر أن المطربة أنغام عاشت خلال الفترة الماضية انتعاشةً فنيةً إذْ أحيت عدة حفلات غنائية في موسم الرياض، وأخرى في الكويت ودار الأوبرا المصرية، وذلك بعد تحقيقها للعديد من النجاحات بألبومها الغنائي الأخير "حالة خاصة جدًا".
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