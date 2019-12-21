مريام فارس توقف حفلها في السعودية!

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قامت الفنانة البنانية مريام فارس بلفتة إنسانية تجاه أحد جماهير حفلها في موسم الرياض، والذي أصيب بنوبة قلبية.

وطلبت مريام إيقاف الحفل وطلب الإسعاف له، حيث بدت متأثرة بالموقف، حيث لم تستطع التحكم في دموعها التي غلبتها أثناء ترحيبها بالجمهور السعودي.

مريام أبدت سعادة كبيرة لغنائها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قالت، "حلم.. عن جد حلم.. حلم وعم يتحقق.. كنت طول عمري أحلم إني أقف علي خشبة مسرح.. وأحيي حفلا جماهيريا بالسعودية.. وهذا كله بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ياللي عم نشكره على هذا الازدهار والتطور اللي عم تشهده المنطقة يوم بعد يوم".

وأضافت: "بكل صراحة أخباركم راح توصل مو بس للوطن العربي بل للعالم كله، اللي عم يتكلم عن السعودية وعن الازدهار الكبير.. وبوجه شكر كبير وتقدير كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ واللي راح اسميه عراب الفن بالوطن العربي".

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.