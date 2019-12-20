باميلا الكيك... copy paste

كررت الكيك التجربة نفسها في الإستنساخ بالتواطؤ مع البرنامج

قبل ثلاث سنوات، أثارت باميلا الكيك في برنامج «منّا وجر» زوبعة بعيد إلقائها خطاباً مؤثراً في البرنامج ضمن فقرة «علَّ صوتك». كلام اتضح لاحقاً أنه مستنسخ عن الخطاب الشهير للأيقونة شارلي شابلن، في فيلم «الديكتاتور» (1940)، ومترجم الى العربية. بعيد الضجة، أخذت الكيك هاتفها، وسجلت فيديو قصيراً، قالت فيه إن البرنامج أجرى توليفاً للفقرة، وأزال كلامها الذي عزت فيه عظتها لشابلن، ولفتت الى أنها أرادت تعميم هذا الخطاب الشهير على الجمهور الذي لا يعرفه. انتهت الزوبعة، أو اقله هذا ما خاله الكل. إلا أنّه يوم الثلاثاء الماضي، استضاف البرنامج المذكور الكيك، وبعد القائها خطاباً طويلاً قالت إنها كتبته بنفسها، من أجواء «الثورة»، انتقل بيار رباط الى فقرة «25 سؤالاً»، التي توجه بها الى الكيك وطلب منها الإجابة بكلمة واحدة. اتضح في ما بعد أن الأسئلة والإجابات منسوخة حرفياً عن حكم مهاتما غاندي. على وقع صيحات :smart (ذكية)، واندهاش رباط بتكرار عبارة «أووف»، و«حلو»، وتصفيق في الأستديو، سارت هذه المسرحية المعدّة سلفاً بين رباط والكيك. لم يأت مقدم البرنامج على ذكر أن الأسئلة مسروقة وكذلك الإجابات، وأن هذه الفقرة متفق عليها مسبقاً بين الشخصين.



