living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملكة رانيا تحمل حقيبة سبقتها إليها ميغان ماركل.. إليكِ سعرها الباهظ!

20
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - لفتت ملكة الأردن "رانيا" الأنظار إليها في بداية شهر ديسمبر الجاري، عندما ظهرت كعادتها بكامل أناقتها الملكية لكن بعنصر مختلف، ألا وهو تخلّيها عن ارتدائها ثيابًا من أفخم الماركات العالمية، واختيارها علامة التجزئة الرّاقية "زارا" لتكون توقيع إطلالتها.
 
تألّفت إطلالة الملكة من قميص مطبّع غلب عليه لوني التركواز والبني، جاء بياقة مرتفعة وأكمام فضفاضة ووصل سعره إلى 34 دولارًا، نسّقته مع تنورة مطبّعة أيضًا، لكنْ بنقشة مختلفة بلغ سعرها 39 دولارًا.
 
ولأنّها اختارت ثيابًا مطبّعة بنقشات هندسية، اتّجهت الملكة لحمل حقيبة "سادة" لتضيف بعض الهدوء لإطلالتها الرّاقية، فحملت حقيبة "نينا كوغناك" الجلدية التي تشبه حبّة الكرز باللون العسلي، وهي أحد أشهر حقائب مصمّمة الإكسسوارات العالمية "غابريلا هيرست".
 
تُعتبر حقيبة نينا كوغناك شائعة للغاية بين الأوساط الملكية، وبما أنها تحمل تصميمًا عصريًا، فلا بد أنها قد جذبت اهتمام دوقة ساسكس مسبقًا، وذلك لأنّ ميغان ماركل معروفة بستايلها الملكي العصري، إذْ تم رصدها وهي تحمل نسختين مختلفتين منها في الماضي.
 
وكانت آخر مرّة شوهدت فيها الدّوقة وهي تحمل حقيبة نينا من المصمّمة "غابريلا هيرست" في شهر يناير الماضي، عندما كانت ما زالت حاملًا بطفلها الأول "آرتشي" وفي زيارة إلى "بيركنهيد" مع الأمير هاري، حيث ارتدت حينها فستانًا لونه بنفسجي، نسقت فوقه معطفًا لونه أحمر، وحملت الحقيبة العسلية المطابقة لتصميم الحقيبة التي حملتها الملكة رانيا.
 
أما المرة الأولى التي حملت فيها ميغان الحقيبة، فكانت في أوّل زيارة لها إلى ساسكس في شهر أكتوبر من العام الماضي، إذْ أنها حملت نسخة لونها زيتي داكن، جاءت مطابقة للون تنورتها الجلدية وقميصها الزيتي، وأكملت إطلالتها بارتداء معطف لونه بيج، وانتعلت كعبًا عاليًا كلاسيكيًا مُطابقًا.
 
وبما أن الحقيبة ذاتِ تصميم جديد ومصنوعة من أفخر أنواع الجلود، فإنّ سعرها باهظٌ بعض الشيء، فبحسب موقع "Net A Porter" للتسوّق الإلكتروني، فإنّ سعرها يصل إلى 1,995 دولارًا.
 
يُذكر أنّه ارتدت الملكة رانيا إطلالة زارا وحملت حقيبة "غابريلا هيرست" عندما حضرت "حفل توزيع جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميّز والمدير المُتميّز" في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout