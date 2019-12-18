راغب علامة: أعيش قصة غرام مع أحلام... ومهدي يستحق اللقب!

A + A -

فوشيا - احتفل السوبر ستار راغب علامة بتحقيق نجاح جديد مع شركة "أنغامي"، إذْ عمدت الأخيرة الى تكريمه بعد أن تعدّت نسبة مستمعيه الـ (150) مليون مستمع.

وتعاون السوبر ستار راغب علامة، في وقتٍ سابق مع شركة "أنغامي" في تجربة فريدة من نوعها تمثّلت بجلسة غنائية صور من خلالها مجموعة من أغنياته القديمة بتوزيع جديد، فضلاً عن أغنيته الجديدة "صدفة" التي كتبتها ولحنتها الفنانة إيمان النوري، وشكلت مفاجأة لعشاق السوبر ستار، إذْ أعادتهم بالذاكرة إلى أغنية "آسف حبيبتي".

واللافت أنَّ هذه الجلسة الغنائية المتميزة حملت اللون الأبيض عنوانًا لها، كما حلّ عليها نجلا السوبر ستار خالد ولؤي، ضيفين مميزين وشاركا والدهما العمل، ما أضفى نكهة مميزة تعكس المحبة التي تجمع بينهم.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنَّ الموسم الجديد مو برنامج "ذا فويس" قد شهد عودة قوية للسوبر ستار إلى لجان التحكيم، وهو الآن يتحضر للحلقة الأخيرة من برنامج "أحلى صوت" من خلال تنافس المشترك التونسي مهدي عياش، على اللقب.

وقد تميز الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" هذه السنة بالطاقة الايجابية، العفوية والمحبة التي جمعت بين المدربين الأربعة، بخاصة بين النجمة أحلام والسوبر ستار، إذ انتشرت لهما العديد من المواقف الطريفة وكان آخرها الفيديو الذي انتشر، ويظهر فيه طلب راغب علامة من أحلام أن تقترب منه، ثم وضع قطعة ساندويتش في فمها، الأمر الذي دفعها لمواصلة سيرها في سعادة وهي تتحدث بطرافة قائلةً: "أكلت عند راغب أكلني ساندويتشه".

واللافت، أنَّ النجم راغب علامة، لا ينفك التعبير عن حبه وانتمائه الوطني معبرًا عن رأيه بحرية إذ غرد منذ أيام عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "إلغاء الحصانة عن الموظفين هو المطلب الأهم لإستقامة الدولة..الحصانة هي حماية للصوص أعاثوا فسادا في كل مفاصل الوطن..الحصانة هي الغطاء الوسخ لموظفي الدولة لكي يسرقونا وينهبونا ويذلوا المواطنين على أبواب أصحاب الحصانة..لا للحصانة على أي أحد..نعم لحرية القضاء للمحاسبة".

من جهة أخرى، يستعد السوبر ستار راغب علامة لاستقبال السنة الجديدة في فندق "غراند حياة" عمان.