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داغر: سيتم كما العادة عرض كيفية توزيع المساعدات بعد أشهر من التيليتون ..

17
DECEMBER
2019
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لبّت الاعلامية داليا داغر دعوة جمعية الاطباء الفرنسية-اللبنانية Association medicale franco-libanaise، التي يرأسها الدكتور حسان الحسيني، لحضور حفلها السنوي لمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيسها، الذي أقيم في مقر الاونسكو في باريس في ١٤\١٢\٢٠١٩، وحضرته وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المعوّقين صوفي كلوزيل برعاية السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان
وألقت داغر كلمة مؤثرة عرضت فيها نشاط جمعية سطوح بيروت والتيليتون الذي تنظمه سنويًا لجمع مساعدات تقوم من خلالها بمعالجة من هم بحاجة ماسة إلى عمليات جراحية، وتساعد من خلالها أيضا من يمرّون بظروف معيشية ومادية صعبة.
ويُذكر أن تيليتون ٢٠١٩ سيعرض في دورته السابعة ١٢ حالة، فلفتت داغر في هذا الإطار الى أن هذا التيليتون يشكل مساحة تلاقي تجمع اللبنانيين من دون استثناء تحت شعار الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان. وأشارت داغر الى أهمية التكافل والتضامن من أجل جمع التبرعات لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص.
وقالت داغر انه سيتم كما العادة عرض كيفية توزيع المساعدات بعد أشهر من التيليتون في مؤتمر صحافي تشارك فيه العائلات والحالات المستفيدة من تلك المساعدات.
وفي الختام، عبّرت داغر عن حلمها في أن تتعاون كل المحطات التلفزيونية في هذه الحملة الوطنية التي لا يعيقها أي انتماء ديني او طائفي او سياسي، متمنيّة من الجميع مدّ يد المساعدة والتعاون، ولو بفلس الأرملة، لانقاذ اشخاص اتعبهم المرض، ولتغيير حياة من سئموا العيش في ظروف صعبة.
وأثنى الحاضرون على الرسالة الهادفة التي تحملها داغر والجمعية، كما تم عرض فيديو يوثق الحالات التي تمت مساعدتها في السنوات السابقة.

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