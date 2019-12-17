تيم حسن بثوب شيخ الجبل مجددًا.. وانطلاقة "الهيبة 4" من سوريا

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فوشيا - يرتدي الفنان السوري تيم حسن ثوب شيخ الجبل من جديد، خاصة وأنه يحضّر لتصوير مشاهده الأولى في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، ليتمّ عرضه في دراما رمضان 2020.

ووفق المعلومات الجديدة؛ فإن حسن سيقوم بتصوير مشاهده الأولى من المسلسل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، بعدما حسمت الجهة المنتجة بأنْ تكون إحدى المناطق في سوريا أولى شرارة بدء العمل رسميًا لتصوير العمل الدرامي.

وتُعدّ هذه المرة هي الأولى التي يصوّر فيها العمل الدرامي بداية أحداثه في تلك المنطقة، وهناك تدور بعض أحداث المسلسل في سوريا، وبقية المشاهد ستصوّر في لبنان كبقية المواسم الثلاثة من العمل.

وفي الوقت الذي شاع بأنّ الظروف الأمنية في لبنان منعت بدء تصوير المسلسل هناك، إلا أنّ المصادر القريبة من صُنّاع العمل نفوا هذا الأمر، مشيرين إلى أن عملية تصويره موزعة بين سوريا ولبنان منذ البداية.

وتشارك النجمة السورية ديمة قندلقت بطلة رئيسية في العمل المنتظر أمام تيم حسن، في أول مشاركة نسائية سورية لبطلة "الهيبة" بعد مشاركة ثلاث نجمات لبنانيات خلال الأجزاء الأولى للعمل، وهنّ: نيكول سابا، ونادين نجيم، وسيرين عبد النور.

وكانت أكثر المفاجآت التي انتشرت قبل أيام حول التوجه لدبلجة مسلسل "الهيبة" إلى اللغة التركية، كأول عمل لبناني درامي يترجم للتركية، بسبب نجاحه اللافت في سنوات عرضه.

وأكّد منتج العمل صادق الصباح في بيان رسمي عن تعاقده مع إحدى الشركات التركية لدبلجة المسلسل، وبدء عرضه عبر الشاشات التركية في عام 2020.

وتشير مصادر صحفية إلى أنَّ شركة إنتاج مسلسل "الهيبة" "صبّاح إخوان" باعت بالفعل حقوق عرض وإنتاج مسلسل "الهيبة" لعدّة شركات إنتاج معروفة، من بينها تركية وإسبانية، وفنزويلية، وأخرى في دول أوروبا الشرقية.

ويأتي تحضير تيم حسن لبدء تصوير "الهيبة" بعدما أطلقت الجهة المنتجة لمسلسل "العميد" البرومو الدعائي الثاني للعمل رفقة الفنانة كاريس بشار تمهيدًا لعرضه بعد أيام عبر شاشة المنصة الإلكترونية "شاهد" في أول تجربة للفنان السوري في الدراما القصيرة من خلال دوره في هذا العمل.

وتظهر كاريس في اللقطات التشويقية إلى جانب حسن، كاشفة عن أنَّ القصة ستكون مبنية على لغز وتفاصيل مثيرة؛ إذْ أنها تحاول بداية الكشف عن قاتل زوجها، لتجد نفسها في مكان آخر، وتحاول التعرّف عليه بشكل أكبر.

وكانت بشار قد انسحبت من مسلسل "عهد الدم" إلى جانب باسل الخياط، من أجل مسلسل "العميد"، والذي يتوقع له أنْ يحقق نجاحًا كبيرًا.