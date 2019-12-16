بالفيديو - مفاجأة كبيرة.. أنجي خوري تفضح علاقتها بربيع الزين!

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فجّرت أنجي خوري قنبلة من العيار الثقيل في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي كشفت فيه عن علاقة حبّ جمعتها بالناشط ربيع الزين لمدّة 4 سنوات.

وأوضحت أنجي خوري أن ما جمعها بربيع الزين كان كتب الكتاب، وأضافت "عادي أهلي كانوا يعرفوا، وكنا رح نتزوج، وقد ما صار مشاكل بيني وبينو، هو رجّال".

وأضافت أنجي خوري "ما قلت اسمو قبل لأنو هو ما كان يقبل وما كنا حاطين محابس، بعتذر ربّوعة مضطرة قول اسمك".

وكان روّاد الإنترنت قد تناقلوا بكثافة مقطع فيديو يظهر فيه الناشط ربيع الزين وهو يقبّل أنجي خوري، فعلّقت الأخيرة "إذا بدكن انا بنزّلكن صور زيادة".