مفاجأة أليسا في حفل أوبرا مصر: تعافيت من السرطان وهذه تفاصيل ألبومي الجديد (فيديو)

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سيدتي - طمأنت النجمة اللبنانية اليسا، جمهور حفلها الغنائي الأول على مسرح أوبرا جامعة مصر، على صحتها معلنة تعافيها من السرطان واستعدادها للتواجد بشكل أكبر على الساحة الفنية في الفترة المقبلة، كما كشفت عن الشكل النهائي لألبومها الغنائي المنتظر، وأعربت عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصري في اي مكان، بسبب الكيميا التي تجمعني بالشعب المصري.

وأضافت خلال كلمة عقب تكريمها من خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

وطمأنت اليسا في الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة، جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي اعلنت عنه العام الماضي، قائلة، الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر علي الساحة الفنية وأشارت الي انها تواصل تحضيرات البومها الحديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ اغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية ان ينال اعجاب جمهورها.

واشادت اليسا بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة انها تكون سعيدة دائما بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة او الاسكندرية او المنصورة او في اي مكان بمصر.

وقدمت اليسا حفلا غنائيا حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والنجمة ايمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي، وبدأت حفلها بالصعود على المسرح، بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.

باقة ورد من جمهور إليسا

وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة اليسا، التي اعربت بسعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه. وقدمت اليسا خلال ساعتين متواصلتين، عدد من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة" وطالب الجمهور اليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم وكانت أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "أجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".

وقدمت عدد من الأغنيات لنجوم اخرين من الزمن الجميل منهم اغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية، " نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.

وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها واحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.