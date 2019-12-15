living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة أليسا في حفل أوبرا مصر: تعافيت من السرطان وهذه تفاصيل ألبومي الجديد (فيديو)

15
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيدتي - طمأنت النجمة اللبنانية اليسا، جمهور حفلها الغنائي الأول على مسرح أوبرا جامعة مصر، على صحتها معلنة تعافيها من السرطان واستعدادها للتواجد بشكل أكبر على الساحة الفنية في الفترة المقبلة، كما كشفت عن الشكل النهائي لألبومها الغنائي المنتظر، وأعربت عن سعادتها بتواجدها وسط جمهورها المصري في اي مكان، بسبب الكيميا التي تجمعني بالشعب المصري.
 
وأضافت خلال كلمة عقب تكريمها من خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: مع احترامي لكل الشعوب هذا بلدي الثاني واللهجة ساعدتني في ده كتير.
 
تفاصيل ألبوم إليسا الجديد
 
وطمأنت اليسا في الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة، جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدي الذي اعلنت عنه العام الماضي، قائلة، الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر علي الساحة الفنية وأشارت الي انها تواصل تحضيرات البومها الحديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل، به ٤ اغنيات لبنانية والباقي مصري، متمنية ان ينال اعجاب جمهورها.
 
واشادت اليسا بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة انها تكون سعيدة دائما بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة او الاسكندرية او المنصورة او في اي مكان بمصر.
 
وقدمت اليسا حفلا غنائيا حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والنجمة ايمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي، وبدأت حفلها بالصعود على المسرح، بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.
 
باقة ورد من جمهور إليسا
 
وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة اليسا، التي اعربت بسعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه. وقدمت اليسا خلال ساعتين متواصلتين، عدد من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة" وطالب الجمهور اليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم وكانت أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "أجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".
 
 وقدمت عدد من الأغنيات لنجوم اخرين من الزمن الجميل منهم اغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية، " نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.
 
وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها واحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout