living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تسدد ديونا بالمليارات

11
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تقرير رسمي في مصر، أن القاهرة قامت بتسديد فوائد وأقساط ديون بـ165.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2019-2020.
 
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أنه تم سداد 111.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2018-2019، حيث جاءت الزيادة الحالية بمقدار 54 مليار جنيه خلال عام.
 
ووفقا للتقرير فإن قيمة أقساط الديون الخارجية والمحلية المسددة ارتفعت إلي 85.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي 2019-2020 مقابل 26.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 59.2 مليار جنيه، بينما تراجعت قيمة فوائد الديون المسددة من 85.8 مليار جنيه لـ 80.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.
 
وفيما يخص الديون الخارجية، لفت جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي فوائد وأقساط القروض الخارجية المسددة بلغ 19.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من الموازنة الحالية 2019-2020، مقابل 18.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من موازنة العام السابق، حيث توزعت قيمتها بين 10.9 مليار فوائد الدين الخارجي 8.4 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.
 
وقدرت قيمة الديون الداخلية المسددة بـ146.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من الموازنة الجديدة لعام 2019-2020، مقابل 93.1 ميار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018-2019، بزيادة قدرها 53.5 مليار جنيه خلال عام، حيث استحوذت أقساط الدين الداخلي على القيمة الأكبر من خدمة الدين الداخلي والتي ارتفعت قيمتها من 17.5 مليار جنيه في أول شهرين من الموازنة السابقة لـ 76.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بينما انخفضت فوائد الدين الداخلي المسددة من 75.6 مليار جنيه لـ 69.7 مليار جنيه.
 
كما أظهر تقرير الإحصاء، أن نسبة أقساط الديون المسددة إلي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لـ 1.4% خلال أول شهرين من الموازنة الحالية، مقارنة بنحو 0.5% خلال الفترة المناظرة من موازنة العام الماضي، في حين تراجعت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6% لـ 1.3% خلال فترة المقارنة ذاتها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout