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أنجيلينا جولي تُفاجئ مُعجبًا وَشَمَ وجهها على ذراعه

10
DECEMBER
2019
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فوشيا - في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، قام فريق عمل المسرحية الموسيقية "Dear Evan Hansen" بمفاجأة الممثل الصاعد الشاب "أليكس توماس-سميث"، عندما جهّزوا له لقاءً حصريًا مع نجمته المفضلة "أنجيلينا جولي" عندما جاءت لحضور المسرحية.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وصفت أليكس بـ "المُعجب السوبر" بسبب شدة حبه لجولي، لدرجة أنه يمتلك وشمًا أعلى ذراعه اليسرى لوجه الممثلة وهي تدخن سيجارة.
 
واستطاع النجم الصاعد من التقاط الصور مع نجمته المفضلة ونشرها عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر في إحدى اللقطات وهو يرفع كُمّه ليعرض وشمه الضخم على نجمته المفضلة.
 
وبدورها، تحمّست أنجيلينا لرؤية الوشم ووضعت يدها على ذراع سميث لتتفقده، وأضافت المزيد من الحماس بترك أوتوغراف اسمها أسفل الوشم، نشرَ أليكس صورته لاحقًا.
 
وفي تعليقه على ألبوم الصور، كتب النجم أليكس توماس-سميث: "اليوم جاءت أنجيلينا جولي إلى مسرحية Dear Evan Hansen، وأريتها وشمي الذي رسمته الرائعة كورتني لويد وقد أحبّته، وقّعته وقبّلتني على خدي، وقالت بأنّها ستعود لحضور عرض إيفان".
 
وتابع أليكس تعليقه قائلًا: "لن أتعافى من هذا على الإطلاق!"، ومن ثمّ أنهى تعليقه بشُكرِ جميع من سعى وأتاح له فرصة التحدث إليها.
 
تدور أحداث المسرحية الموسيقية "Evan Hansen" الحاصلة على جائزة طوني عن مراهق غريب الأطوار من الناحية الاجتماعية اسمه على اسم المسرحية "إيفان هانسن"، وعن الأحداث التي تحصل معه عقب فاجعة تصيب المجتمع الذي يعيش به.
 
وكان الممثل الشاب قد أعلن عن دوره في المسرحية في شهر سبتمبر الماضي، عن طريق نشره صورة عبر حسابه في إنستغرام وهو يقف أمام بوستر المسرحية الضخم الذي نُصب في أحد الشّوارع.
 
وعلى صعيد آخر، طالت الممثلة العالمية أنجيلينا جولي مؤخرًا شائعات تفيد بأنها تشعر بالغيرة من مواعدة زوجها السابق "براد بيت" للممثلة العراقية "عليا شوكت"، وبأنها تنتقد بيت لمواعدته النّساء في خضم معركة الطّلاق وحضانة الأطفال التي تدور بينهما، وبأنها لن تجعل أمر مواعدته سهلًا على أيّ امرأة، وذلك نقلًا عن تابلويد "Enquirer".
 
وبعد التدقيق في الموضوع، كشفت مجلة بيبول التي تعتبر مصدرًا أكثر ثقة للأخبار بأن كل ما كتبه تابلويد "Enquirer" مجرد كلام فارغ، خصوصًا وأن براد بيت وعليا شوكت لا يتواعدان وهما مجرد صديقين، كما أنّ جولي لا تأبه بمن يواعد طليقها براد.
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