نيمار يغيب عن la casa de papel.. وهذا موعد عرض موسمه الرابع

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اعلنت شبكة نتفليكس، عرض مسلسل la casa de papel بموسمه الرابع في ٣ نيسان ٢٠٢٠.

ونشرت صفحة المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي برومو دعائي، لم تكشف فيه أحداث المسلسل إنما كان اللافت، أن كل أعضاء عصابة البروفيسور حاضرون في الموسم الجديد.

يذكر أن المسلسل عرض في العام ٢٠١٧ في موسمه الاول، ثم عرض منه موسم ثان في العام ٢٠١٨، أما الموسم الثالث فعرض في شهر تموز الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، اذ شاهده مئات الملايين في أول اسبوع من طرحه، ليصبح بذلك اكثر المسلسلات غير الناطقة بالإنكليزية مشاهدة.

ومع انتهاء الموسم الثالث، اعلن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار عن انضمامه الى العمل، إلا ان البرومو جاء خاليا من صورته ولم يشر إليه، كذلك سبق ان اعلنت إليسا عن انضمامها إلى العمل، إلا أن الامر بدا أشبه بمزحة.