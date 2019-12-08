ممثلة سورية تسجن زوجها الممثل سنتين

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قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، (الخميس) 5 كانون الأول (ديسمبر)، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان المصري أحمد عبدالله محمود على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وأيدت الحكم بحبسه.

يذكر أن تفاصيل الواقعة ترجع لأكثر من عامين حيث دبت الخلافات الزوجية بين الفنان أحمد عبد الله محمود وزوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وعلى أثرها رفعت دعوى قضائية "بتبديد إيصال أمانة" عن مستحقاتها التي أخذها عنوة، مما استدعاه هو ووالدته لتحرير محاضر شرطة بالتعدي على والدته، إلى أن حصلت على حكم قضائي بحسبه عامين، ثم قضت مؤخراً محكمة جنح أكتوبر برفض المعارضة المقدمة من أحمد عبد الله محمود على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال الأمانة.