بالفيديو: شيخ يوجّه اتهامات لديما صادق والأخيرة ترد !

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشيخ يوجه اتهامات إلى الإعلامية ديما صادق بعدما نشرت منذ أيام فيديو تتحدث فيه عن عملية سرقة هاتفها. واتّهم الشيخ خلال خطبة له، صادق "بالخيانة والتعامل مع العدو"، معتبرًا كلامها "وقاحة".

وتضامن عدد من الناشطين على تويتر مع صادق التي اعتبرت بتغريدةٍ لها على تويتر أنّ مضمون الفيديو : "هذا تحريض رسمي على القتل !تهدرون دمي رسميا! تدعون الناس علنا بإسم الدين الى قطع يدي ورجلي ولصلبي؟ لن أُشبهكم بذلك التنظيم كما فعل الآخرون (نظرة سريعة على تويتر تكفي كي تعرفوا بماذا يشبهكم الناس بعد هذا المقطع).. سأكتفي أن أضع هذا الفيديو اخبارا للقوى الأمنية".".