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تامر حسني يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية

7
DECEMBER
2019
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في أول تعليق له بعد دخوله موسوعة "غينيس"، بعد أن لُقب بـ"أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم"، أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بعد دخوله الموسوعة.

يذكر أن تامر تم تتويجه باللقب من "غينيس ريكورد" العالمية، كـ"أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم" خلال فعالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الجمعة.

ونشر تامر صورا ومقطع فيديو، من حفل التكريم، عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق:

"كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد لله، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم".

وجاء ترشيح تامر حسني للجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة، وهي جائزة "أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود"، ثم حصوله على "جائزة BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "غينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "Iron man" روبرت داوني جونير.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، حيث كان من ‏المقرر ‏عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض لموسم منتصف العام.

فيلم ‏‏"الفلوس" يشاركه فيه البطولة الفنانة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و‏نانسي صلاح، ومحمد سلام، وتأليف محمد عبدالمعطي، و‏إخراج سعيد ‏الماروق.

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