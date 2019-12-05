عاصي الحلاني «مستعد لدعم لبنان».. وجمال فياض: «قدها وقدود»

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أبدى الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، استعداده للمشاركة في مهرجانات الصيف دون أجر، دعمًا للبنان، ردًا على تغريدة الصحافي جمال فياض، الذي تمنى إقامة المهرجانات رغم الظروف الراهنة في البلاد، متساءلًا من مِن النجوم سيوافق على المشاركة مجانًا؟!

وغرد جمال فياض، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر”: "في ظلّ الأزمة التي نعيشها، لن يكون موسم مهرجانات الصيف كما نتمناه لأسباب مادية… سأراقب جيدًا وراقبوا معي، من مِن النجوم سيتبرّع بحفل مجاني لمهرجان سياحي دعمًا للبنان، كي لا تُلغى من حياتنا فرحة مهرجانات الصيف، ونقف ننتظر الفرج مثل اليتيم على مائدة اللئيم !”.

وكتب عاصي الحلاني، ردًا على جمال فياض، قائلًا: "للعلم جميع حفلات المؤسسات اللي عم نعملها في بيروت جميعها من غير أجر.. وأنا حاضر لإقامة أكثر من حفل وقت بيكون في مين ينظم هالمهرجانات لأن المهرجان إذا ما في تنظيم وتحضير مش ممكن نلم منو ولا فلس أنا بناشد شركات الإنتاج لإقامة مهرجان وأنا بأكد أكثر من فنان جاهز يكون معي لنجاح المهرجان”.

ورد فياض: "قدها وقدود دائمًا لكن أرجو ألا يأتي المتعهدون بحجة العمل المفيد فيقيمون ما يفيدهم وحدهم، ونحن نعرف هذا الأسلوب من عدد لا بأس به من المستغلين! الفكرة أن يقدم كل فنان أجرًا مخفضًا لكل مهرجان سياحي معروف وعليه القيمة ليتمكن من الاستمرار ولا يتوقّف بسبب إمكانياته المادية هذا العام”.